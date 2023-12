per le feste, regalati un corso di astronomia con sideralis aps

L’associazione Sideralis APS affiliata alle Acli del cuneese, presieduta da Federico Pellegrino, offre a tutti gli appassionati di astronomia e ai più curiosi la possibilità di regalare un corso di astronomia di base, una opportunità per poter trasformare tutto ciò che sta nel cielo in una storia affascinante.

Il corso, tenuto da esperti, permette di far conoscere la realtà astronomica in modo accessibile e coinvolgente ed è aperto a tutti, anche a coloro che non hanno mai avuto modo di studiare la materia ma ne sono sempre stati affascinati. Una idea regalo originale e soprattutto unica nel suo genere. Per maggiori informazioni, costi e prenotazioni i contatti sono i seguenti: [email protected] 324 621 4970.

Sideralis è un’associazione dinamica che guarda all’innovazione della divulgazione scientifica e alla didattica. Tante sono le attività che propone, per tutte le età, con l’obbiettivo di far conoscere maggiormente l’astronomia a tutti, un mondo spesso misterioso ma davvero affascinante.

La sede è a Valgrana, una struttura dotata di strumentazione per la divulgazione astronomica e offre a cittadini, scuole e famiglie la possibilità di avvicinarsi all’astronomia svolgendo attività didattiche in un contesto naturale