“Abbiamo condiviso tanto e non ti dimenticherò”: il cordoglio di Ivano Martinetti per Claudio Allasia

“Ciao Claudio, abbiamo condiviso tanto. L’attivismo nel nostro Movimento 5 Stelle, fin dagli albori, le battaglie in difesa dell’ambiente, dei servizi sanitari, dell’acqua pubblica e mille altre. Insieme siamo poi entrati nelle istituzioni, entrambi con lo stesso simbolo, un po’ di incoscienza e tanta voglia di fare. Con spirito di servizio hai dimostrato serietà e competenza durante i cinque anni di mandato in Consiglio comunale a Bra. Sempre lontano dai riflettori, lavorando esclusivamente nell’interesse dei cittadini, con la mitezza che ti accompagnava nella vita pubblica come in quella privata. Porterò con me le chiacchierate al telefono, i lunghi confronti sull’amministrazione locale, la politica nazionale e i tuoi insegnamenti. Non ti dimenticherò, non ti dimenticherà la nostra comunità a 5 stelle“.

Così Ivano Martinetti, consigliere regionale e coordinatore provinciale M5S, ricorda l’ing. Claudio Allasia (spentosi prematuramente nella giornata di ieri all’età di 54 anni, fossanese di nascita ma residente a Bra, fu candidato a sindaco nella città della Zizzola nel 2014 ndr)

Condoglianze alla famiglia dalle redazioni di Ideawebtv e Rivista Idea.