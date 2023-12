Sabato e domenica Marta Bassino sarà protagonista in Val d’Isère

Riceviamo e pubblichiamo

Cari amici, a questo giro la newsletter vi arriva leggermente prima del solito, non per altro, ma perché l’ufficio stampa avrà un weekend un po’ pieno nella “vita reale” e quindi tocca anticipare. Spiegato questo, passiamo alla “sostanza”. Si parla sempre di velocità: sabato e domenica Marta sarà impegnata al “Criterium de la 1ère neige” a Val d’Isère. Questo il programma:

16 dicembre ore 10:30 discesa libera

17 dicembre ore 11 superg

Diretta TV su Rai 2 ed Eurosport, live timing su sito e app FIS

Sulla scia delle buone sensazioni di St. Moritz (con giusto l’amaro in bocca per il secondo superg cancellato), vedremo sicuramente Marta al via il 17 dicembre, mentre per la discesa libera del giorno prima la decisione sarà presa dopo le prove cronometrate.

Passiamo ora ad annunciarvi una grande novità: abbiamo siglato una partnership con il Michelin Sport Club Cuneo, storico player sportivo della Granda dal 1967. Un legame che porta in dote vantaggi sciistici esclusivi per i soci del Fan Club in regola col tesseramento. Eccoli in breve: Sconti sull’assicurazione RC+infortuni; Sconti sui ticket giornalieri in alcune delle più belle località del Piemonte e della Francia; Giornate bianche a prezzi stracciati. Concludiamo augurando a tutti voi delle serene festività natalizie.

Il direttivo Fan Club Marta Bassino