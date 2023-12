Il “Magico Paese di Natale” al settimo posto tra i migliori merecatini natalizi d’Europa

Il “Magico Paese di Natale”, evento diffuso nel territorio delle Langhe – Roero e Monferrato in Piemonte, scala la classifica dei mercatini più importanti d’Europa ottenendo ben 31.761 voti e si classifica al 7° posto del contest “European Best Christmas Markets 2024”, ideato dall’organizzazione di promozione turistica internazionale European Best Destinations.

Oltre alla qualifica che lo vedrà per il quinto anno consecutivo rientrare nella “Top Ten” dei mercatini europei più suggestivi e amati per l’intero 2024, il Magico Paese di Natale è stato nominato come il mercatino più romantico d’Europa. La votazione è stata il risultato di un contest della durata di 8 giorni tra il 30 novembre e il 7 dicembre, che ha permesso a 593.992 turisti provenienti da 168 Paesi del mondo di selezionare sul portale European Best Destinations il mercatino che più è stato capace di ricreare l’atmosfera immersiva e magica del Natale.

NEL 2022 OLTRE MEZZO MILIONE DI ITALIANI HANNO VISITATO LA MANIFESTAZIONE

Del resto, sono i numeri a confermare la crescita di questo evento che oggi rappresenta il motore del turismo piemontese in questo periodo dell’anno. Basti pensare che nella scorsa edizione il Magico Paese di Natale è stato preso d’assalto da oltre 500.000 persone con un coinvolgimento di oltre 2.700 strutture ricettive e 11.000 operatori turistici: a conferma del ruolo strategico per lo sviluppo economico-commerciale di tutto il territorio. Una manifestazione che si proietta anche nel futuro, dai risvolti sempre più green. Entro il 2028 il Magico Paese di Natale mira a diventare la prima manifestazione natalizia a impatto zero, confermando la sua attenzione verso la sostenibilità ambientale.

TRA ENOGASTRONOMIA E ARTIGIANATO: FINO AL 17 DICEMBRE IL MERCATINO NATALIZIO DI ASTI

Ad Asti, fino al 17 dicembre si terrà il mercatino natalizio: l’unico in Italia a essere entrato nella “Top Ten” dei migliori mercatini natalizi d’Europa. Per questa edizione è stata raddoppiata l’area dell’evento; il numero delle casette di legno presenti ha raggiunto la quota di 130 in Piazza Alfieri, una zona centralissima della città, particolare per la sua forma triangolare tanto da ricordare un albero di Natale stilizzato.

Le casette di legno ospitano artigiani e produttori provenienti da tutta Italia, con i loro manufatti perfetti per un regalo speciale, i prodotti deliziosi da assaggiare e lo street food per una pausa golosa e diversa dal solito: il tutto all’insegna delle magiche atmosfere natalizie tra addobbi e animazioni 3D.

LA RESIDENZA DI BABBO NATALE? È A “GOVONIA”

Proprio in cima a una delle tante colline del Roero è situato il piccolo ma incantevole paese di Govone, con il suo castello Patrimonio Unesco, le vigne, i campi e l’impressione di essere trasportati lontano nel tempo e nello spazio, fino a raggiungere la “Govonia”, la residenza di Santa Claus e della corte elfica.

Ancora per sabato 16 e domenica 17 dicembre, il pittoresco borgo apre le porte alla Casa di Babbo Natale, allestita all’interno del suggestivo Castello Reale dove musical e animazione ricreeranno un’atmosfera fiabesca. Sarà possibile incontrare Santa Claus in persona e i suoi simpatici e insostituibili elfi, indaffarati per le preparazioni natalizie e imparare i segreti per diventare dei veri aiutanti di Babbo Natale.

Per offrire infine un intrattenimento che soddisfi anche coloro che sono meno inclini alle animazioni classiche, sarà anche possibile addentrarsi tra le sale di Natale a Casa Savoia per un viaggio temporale che porta il visitatore a conoscere la cultura ottocentesca inerente al periodo natalizio e ammirare, nel contempo, le magnifiche sale del maniero, giunte quasi intatte fino ai giorni nostri. Il tema sviluppato quest’anno è quello dei simboli del Natale di ieri e di oggi.

I biglietti per partecipare alla manifestazione potranno essere acquistati sul sito www.magicopaesedinatale.com.

PROGRAMMA MAGICO PAESE DI NATALE 2023

GOVONE – ASTI – SAN DAMIANO D’ASTI

11 novembre – 17 dicembre 2023

APERTURA ASTI (MERCATINO NATALIZIO)

 Sabato 11 e Domenica 12 Novembre dalle 10.00 alle 20.00

 Sabato 18 Domenica 19 Novembre dalle 10.00 alle 20.00

 Sabato 25 Domenica 26 Novembre dalle 10.00 alle 20.00

 da Giovedì 30 novembre a Domenica 3 Dicembre dalle 10.00 alle 20.00

 da Giovedì 7 a Domenica 10 Dicembre dalle 10.00 alle 20.00

 da Giovedì 14 a Domenica 17 dicembre dalle 10.00 alle 20.00

APERTURA GOVONE (CASI DI BABBO NATALE E ALTRI EVENTI)

 Sabato 18 Domenica 19 Novembre dalle 10.00 alle 19.00

 Sabato 25 Domenica 26 Novembre dalle 10.00 alle 19.00

 Sabato 2 Domenica 3 Dicembre dalle 10.00 alle 19.00

 Da Venerdì 8 a Domenica 10 Dicembre dalle 10.00 alle 19.00

 Sabato 16 Domenica 17 dicembre dalle 10.00 alle 19.00