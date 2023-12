Comitato FISI Alpi Occidentali: le ultime dal Biathlon e dallo Sci di fondo

BIATHLON – COPPA ITALIA FIOCCHI: NELLA SPRINT IN VAL MARTELLO VINCONO

MICHELE CAROLLO, THOMAS DAZIANO, CARLOTTA GAUTERO E MATILDE GIORDANO

Una splendida giornata di sole dalle temperature frizzanti ha accolto i biatleti che si sono ritrovati sulle nevi della Val Martello per la prima gara della Coppa Italia Fiocchi 2023/2024.

Perfetta come sempre l’organizzazione a cura dell’ ASV Martell capitanato da Georg Altstätter, sindaco del piccolo comune altoatesino e per l’occasione anche delegato FISI, e coadiuvato Ulrich Walder, direttore di gara e Peter Tumler, giudice di poligono. Sono partiti i senior maschili che si sono sfidati nella sprint che ha visto il trionfo di Daniele Fauner. L’atleta del Centro sportivo Carabinieri, grazie anche ad una prova al poligono perfetta e una prova sugli davvero notevole, ha vinto sulla coppia del Centro Sportivo Esercito formata da Nicola Romanin, che paga l’errore in piedi (+44’60; 0+1) e il cuneese Nicolò Giraudo (+47’20; 0+0), che chiude al 3° posto. Vittoria targata Piemonte tra gli juniores grazie alla buona prestazione di Thomas Daziano (Fiamme Oro) che è stato il più veloce a concludere i 10Km in 28’28’’30 (1+1) davanti a Lorenzo Solero (Dolomitica) e Gabriel

Curtaz (Carabinieri), che chiudono entrambi con 2 errori totali, una in ciascuna sessione di tiro. Il Piemonte si accaparra anche la prima e seconda posizione tra i Giovani: Michele Carollo (Carabinieri), che si era già messo in mostra durante i campionati italiani estivi di Forni Avoltri vincendo entrambe le competizioni (sprint e inseguimento) è stato il più veloce con il tempo di 21’37’’30 (0+1) e ha preceduto Paolo Barale (Fiamme Oro) di 33’90 (1+1). A completare il podio ci ha pensato il primierotto Samuele Bettega (Carabinieri) che ha chiuso a 59’7 dal vincitore. Ai piedi del podio il cuneese Nicola Giordano (Fiamme Gialle) che con tre errori totali (2+1) chiude al 4° posto. Tommaso Peano (Alpi Marittime) chiude

al 13° posto. Tra gli Aspiranti dominio dell’Alto Adige con la vittoria di Julian huber (Anterselva). Il Piemonte conquista le posizioni 10,11 e 12 grazie alle prestazioni di Jacopo Piasco (Alpi Marittime), Filippo Massimino (Alpi Marittime) e Stefano Occelli (Valle stura). Al 17° posto si piazza Lorenzo canavese (Alpi Marittime). Più attardati Giacomo Barale (Alpi

Marittime), 27°, Andrea Occelli (Valle Stura) che chiude al 50° posto. Alle 12 in punto è toccato alle categorie femminili scendere in pista: la categoria Senior, con due soli partecipanti, ha visto la vittoria della svizzera Irene Cadurisch sulla cuneese Gaia Brunetto (Esercito). Nella categoria Giovani è Carlotta Gautero a conquistare il gradino più alto del podio. La cuneese delle Fiamme Oro, che aveva già dominato la sprint e l’inseguimento ai campionati italiani estivi di Forni Avoltri, ha vinto con il tempo di 20’08’’2 (0+1) su Nayeli Mariotti Cavagnet (20’32’’3; 0+0) ed Eva Hutter (20’50’’8; 0+0), entrambe atlete delle

Fiamme Gialle. Al 4° posto un’altra cuneese, Fabiola Miraglio Mellano, che chiude con due errori totali (2+0). L’ultima categoria ad aver preso il via è stata quella delle Aspiranti

che ha visto trionfare la piemontese Matilde Giordano (Fiamme Oro) che nonostante i tre errori totali (1+2) è stata velocissima completando i 6Km in 21’33’’4, con un vantaggio di 15’’ su Tanja Wanker (Gardena). A chiudere il podio di ha pensato Sara Forlin (Primiero), staccata di 16’7 dalla vincitrice. Si ferma ai piedi del podio la cuneese Alice Gastaldi (Valle Pesio) che chiude al 4° posto. Le altre piemontesi in gara hanno così concluso: 6° posto per Iris Cavallera, 7° per Luna Forneris, 8°Gaia Gondolo, 9° Viola camperi, 10° Cecilia Peano, 11° Anna Giraudo, tutte atleti portacolori dello sci club Alpi Marittime, come Luica Borcchiero e Magalì Miraglio Mellano che chiudono rispettivamente al 17° e 22° posto.

SCI DI FONDO – COPPA ITALIA RODE: MARTINO CAROLLO VINCE LA 10KM IN

CLASSICO DI FLASSIN. LORENZO ROMANO E’ 5°. ELISA GALLO E’ 6^

La 10Km in tecnica classica di Flassin ha ufficialmente aperto ilb weekend di gare della 3^ tappa della Coppa Italia Rode. L’evento, che originariamente avrebbe dovuto essere svolto a Valsavaranche ma che a causa della mancanza di neve è stato spostato a Flassin, è stato organizzato dallo sci club Fallere ASD, con il sostegno della FISI e sotto l’egida dei comuni di Étroubles, Saint-Oyen e Saint-Rhémy-en-Bosses, il tutto sotto l’occhio attento di Alex Besenval, presidente dello sci club organizzatore e segretario del comitato regionale ASIVA, che per l’occasione ha anche ricoperto il ruolo di direttore di gara per il weekend di Coppa Italia. Sulla pista Valle Gran San Bernardo, dunque, ha vinto, al maschile, il piemontese, neo arruolato tra le fila delle Fiamme Oro, Martino Carollo che ha tagliato il traguardo in 28’26”6, precedendo Fabrizio Poli (UnderUp) che ha chiuso con un distacco di 6’5 dal vincitore. Sul terzo gradino del podio è salito l’altro esponente dell’UnderUp, Nicolò Cusini, che ha chiuso con il tempo finale di 28’38”3. Mauro Balmetti, anch’egli rappresentante del sodalizio bergamasco, si è fermato ai piedi del podio, con un ritardo di 14”3 dalla vetta e precedendo il piemontese del centro sportivo Carabinieri, Lorenzo Romano, che ha così

chiuso la top 5 di giornata. 22° posto assoluto per Alessio Romano (Carabinieri) e 24° per Francesco Filizzola (Alpi Marittime). Al femminile, la cuneese Elisa Gallo chiude al 6° posto nella gara vinta dalla livignasca Veronica Silvestri (Fiamme Gialle) che ha preceduto

Martina Bellini (Esercito) e Maria Eugenia Boccardi (UnderUp). 9° posto per Irene Negrin (Prali).

SCI DI FONDO – FESA CUP: BIS DI DAVIDE GHIO NELLA 10KM IN CLASSICO DI

GOMS

Va avanti la FESA Cup, nuova denominazione di quella che fino all’anno scorso era conosciuta come OPA Cup, che dopo la sprint, si sposta sulla 10 chilometri in tecnica classica. La cornice è sempre quella di Goms, in Svizzera, dove nella prima mattinata ha

preso il via la seconda di tre giornate di gare, che raggruppano molti dei migliori prospetti europei del fondo. Nella categoria Juniores, il protagonista è ancora il cuneese Davide

Ghio (2° nella sprint in classico e vincitore delle due gare di Coppa Italia Rode a Santa Caterina), che si impone facendo segnare il miglior tempo in 26:16.4. Dietro l’atleta delle Fiamme Gialle la coppia svizzera formata dal vincitore della sprint di venerdì, Isai Naeff, e Niclas Steiger, rispettivamente 2° e 3° a +16.2 e +19.5. Al 19° posto si classifica il cuneese Gabriele Rigaudo: l’atleta delle Fiamme Oro chiude a 1’41’3 di ritardo dal vincitore.

Tr le Juniores, dove la vittoria è andata all’andorrana Gina del Rio, davanti all’azzurra vincitrice della sprint di venerdì Iris De Martin Pinter, 2ª a +21’’ dalla testa. Il 3° posto spetta poi alla tedesca Charlotte Boheme (+23’’ il distacco). Al 12° posto la piemontese Beatrice Laurent (Fiamme Gialle) che chiude a 1’05” dalla vetta.

cs