Asproflor colora con i fiori il passaggio del Tour de France in Italia

I Comuni italiani interessati dal passaggio del Tour de France 2024, che percorrerà per tre giorni un tratto della penisola, potranno avvalersi dell’esperienza dell’associazione Asproflor Comuni Fioriti, che da 20 anni lavora con passione per promuovere l’uso dei fiori e del verde ornamentale per arricchire di colori e bellezza il paesaggio e i centri abitati, contribuendo alla promozione turistica.

Grazie all’iniziativa “Coloriamo le strade del Tour de France”, i Comuni coinvolti potranno prepararsi al passaggio della competizione, ottenendo consulenze tecniche sulle migliori tipologie di piante da utilizzare e sugli strumenti tecnici ed agronomici più idonei a facilitare e a realizzare fioriture che abbiano il loro maggior splendore a fine giugno per proseguire rigogliose fino a inizio autunno, con la minor manutenzione possibile.

“Stiamo preparando anche una serie di servizi, proposte tecniche e commerciali su fornitura piante e materiali, strutture fiorite pronte, anche a nolo, rendering realizzativi e altro ancora per agevolare ogni aspetto di quanto vorrete realizzare –spiega il presidente dell’associazione Sergio Ferraro- Asproflor vi metterà a disposizione dei professionisti nel campo della progettazione, della coltivazione, della cura e manutenzione del verde che, su richiesta, vi possono affiancare con semplici consigli o consulenze più complesse, compresa l’opportunità di testare nuove piante e materiali d’avanguardia”.

Il Tour de France è la principale competizione ciclistica al mondo e la terza competizione sportiva per interesse e ricavi dopo le Olimpiadi estive e i Mondiali di calcio. Si tratta di un’occasione straordinaria di visibilità per le Regioni attraversate, in quanto ogni tappa del Tour viene seguita mediamente da 12 milioni di telespettatori sintonizzati da 200 Paesi e, stando ai dati elaborati dal Ministero dello Sport Francese e dagli analisti del TdF, anche un volano di ricadute economiche per tutto il territorio. Inoltre tutte le location abbracciate dal Tour ottengono una grande risonanza internazionale, che porta con sè un incremento del settore turistico.

“É importante farsi trovare pronti per accogliere al meglio il passaggio del Tour–conclude il presidente Asproflor- Per questo stiamo preparando una selezione delle migliori fioriture gialle (e tricolori) da mettere a disposizione dei Comuni”.

Tutti gli interessati all’iniziativa possono contattare l’associazione Asproflor scrivendo all’indirizzo email [email protected].

Asproflor unisce i produttori florovivaisti italiani, con lo scopo promuovere l’immagine della floricoltura italiana, del turismo del verde e del ruolo dei fiori nella quotidianità del tessuto cittadino. È un’associazione indipendente e autonoma, che collabora con i soci, gli enti, sindacati e politici che vogliono contribuire allo sviluppo del florovivaismo italiano tramite il consumo di piante e fiori; supporta le Amministrazioni comunali italiane, anche le più piccole, a valorizzare gli spazi pubblici con fioriture idonee; diffonde responsabilità e sensibilità nei confronti del verde pubblico e privato.

Promotore del circuito Comuni Fioriti, Asproflor è l’unico referente nazionale che candida paesi e città d’Italia al prestigioso concorso internazionale Communities in Bloom, premio che ogni anno viene assegnato in Canada per promuovere orgoglio civico, responsabilità ambientale e bellezza attraverso il coinvolgimento delle Comunità, con particolare attenzione alla valorizzazione degli spazi verdi.