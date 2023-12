Salvo cambiamenti per la spolverata di neve prevista domani (venerdì 8), sabato 9 dicembre (ore 14,30) è in calendario la penultima giornata d’andata del girone A degli Juniores Under 19 Nazionali.

All’Attilio Bravi, i giallorossi del Bra ospiteranno il Borgosesia. Trasferta in Liguria per l’Alba Calcio, con il Vado.