Rotary Club Alba riscopre “Il gusto della solidarietà”

Come da tradizione, il Rotary Club di Alba ha organizzato domenica 26 novembre 2023, presso il ristorante Ca’ del Lupo di Montelupo Albese, il pranzo Gran Galà Tartufi e Barolo- Il gusto della solidarietà. Quest’anno il ricavato del pranzo e della raccolta fondi verrà devoluto, in collaborazione con il Comune di Alba, all’Associazione La Carovana, a sostegno delle persone disabili e delle loro famiglie sul territorio albese, che l’estate scorsa ha subito ingenti danni alla propria Sede e necessitava di un intervento.

L’evento del galà è stato inventato da Lorenzo Gallo nel 2018 per raccogliere fondi per sostenere le famiglie vittime del crollo del ponte Morandi a Genova. L’anno successivo è stata la volta del Rotary Campus, l’iniziativa rivolta ai giovani disabili, mentre nel 2021 il Rotary Club Alba ha acquistato degli Shelter box per Haiti; l’anno scorso il ricavato è confluito nel service distrettuale a supporto alle piccole medie imprese (prevalentemente agricole) che sono state fortemente danneggiate dalla alluvione nelle Marche e sostenerle nella ripresa.

Il pranzo, molto partecipato con ospiti dalla Liguria, Piemonte e Francia, ha riunito le eccellenze del territorio: un tartufo di notevole qualità, raccolto da Stefano Drocco e da trifolai di fiducia, l’ottimo Barolo della cantina Piazzo e l’Alta Langa di Terre di Barolo.

Ospiti di onore il Sindaco di Alba Carlo Bo e il Capo di Gabinetto del Sindaco Leonardo Prunotto, il Presidente dell’Associazione La Carovana Filippo Cervella, il Governatore del Distretto 2032 Remo Gattiglia, il Segretario Distrettuale Ezio Porro e il Console Onorario del Cile a Monaco Paolo Tricotti.

L’evento ha visto la numerosa partecipazione anche di membri di altri club: Gilles Nava, Presidente del club di Beausoleil, con una nutrita delegazione, insieme al Past Governor del distretto 1730 Philippe Tricetti; la presidente Clementina Dagna del Club Ovada del Centenario, anche lei accompagnata da diversi membri del suo club; Michela Rayneri, presidente del club Moncalieri con una loro delegazione. Graditi ospiti anche le delegazioni dei club di Genova Centro Storico, Genova Sud Ovest, Marina di Massa, Portofino e Torino.

Il Presidente Paolo Fortuna ha poi scambiato il gagliardetto con Adriana Boletto, rappresentante del Rotary Club di Portofino.

L’evento, che ha compreso sia il pranzo che una raccolta fondi a sostegno dell’iniziativa, è stato permesso grazie al generoso contributo degli sponsor: Azienda Vitivinicola Piazzo, Terre del Barolo, Cantina Ratti, Azienda Agricola Selezione Teo Costa, Cantina Pertinace e Fratelli Damiani Selezione e Affinatura Formaggi d’Alpeggio.