Volley A2/F – La LPM Bam Mondovì di scena a Lecce: con Melendugno è caccia ad altri tre punti importanti

È arrivata ieri in Puglia la LPM Bam Mondovì, e questa sera alle 17.00 scenderà in campo a Lecce per affrontare le padrone di casa della Narconon Volley Melendugno. La sfida è valida per la seconda giornata di ritorno della Serie A2 femminile di pallavolo e all’andata le monregalesi si imposero per 3-1in rimonta al Palamanera dopo aver perso la prima frazione.

Le pugliesi non hanno avuto un impatto facile con la categoria e dopo 10 partite giocate possono vantare un solo successo (con Costa Volpino) a fronte di nove sconfitte. Tutto ciò ha ovviamente influito sulla classifica e Melendugno si trova ora in ultima posizione con 5 punti, a due di distacco da Offanengo e a tre dalla stessa Costa Volpino.

La LPM Bam Mondovì si presenta all’appuntamento dopo il bel successo casalingo su Olbia e deve conquistare i tre punti per non perdere il treno delle posizioni che contano. Coach Gazzotti dovrà però ancora fare a meno di capitan Grigolo, operatasi in settimana dopo la frattura al naso patita a Lecco, e della lungodegente Pizzolato.

La sfida di giornata nel Girone B vede affrontarsi in uno scontro diretto le prime due della classe: Cbf Balducci Hr Macerata e Cremonaufficio Esperia Cremona, distanziate di sole due lunghezze tra loro, si confronteranno infatti con in palio il primo posto in classifica. Alle loro spalle ci sono Omag-MT San Giovanni in M.no e Ipag S.lle Ramonda Montecchio, che cercheranno di fare bottino pieno rispettivamente contro Orocash Picco Lecco e Volley Hermaea Olbia.

SERIE A2 FEMMINILE, GIRONE B – GIORNATA 10 (3/12)

Trasporti Bressan Offanengo – Pallavolo C.B.L. Costa Volpino

Cbf Balducci Hr Macerata – Cremonaufficio Esperia Cremona

Narconon Volley Melendugno – Lpm Bam Mondovì

Orocash Picco Lecco – Ipag S.Lle Ramonda Montecchio

Volley Hermaea Olbia – Omag-Mt San Giovanni In M.No

SERIE A2 FEMMINILE, GIRONE B – CLASSIFICA