Foreste, Confagricoltura Piemonte e Confagricoltura Liguria: “L’accordo con Ledoga concorrerà a valorizzare il nostro patrimonio boschivo”

“Grazie ai provvedimenti e ai fondi stanziati dal PNRR, finalmente abbiamo le risorse per gestire il patrimonio boschivo piemontese e ligure: l’intenzione è quella di sviluppare accordi produttivi legno-carta-energia che possano dare un contributo decisivo alla sostenibilità delle filiere forestali”. È il commento di Enrico Allasia, presidente di Confagricoltura Piemonte che con Luca De Michelis, presidente di Confagricoltura Liguria, Marco Bussone e Roberto Colombero rispettivamente presidente nazionale e regionale Piemonte di UNCEM, ha siglato oggi, 1° dicembre, in rappresentanza degli imprenditori agricoli conduttori a qualsiasi titolo di superfici agroforestali, uno dei primi “Accordi di Foresta” nazionali con l’azienda Ledoga S.r.l., società parte del Gruppo Silvateam con sede a San Michele Mondovì, in provincia di Cuneo, specializzata nell’estrazione di tannini e, nel pieno rispetto di un’economia circolare e sostenibile, nella produzione di pellet di castagno.