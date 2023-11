Nuoto – Tutti i risultati piemontesi nella seconda giornata dei Campionati Italiani Assoluti

Uno Stadio del Nuoto di Riccione pieno di persone per la seconda giornata del Campionato Italiano Assoluto Invernale Open Frecciarossa: un oro con pass mondiale per il Piemonte. Un’incredibile medaglia del metallo più prezioso per Ludovico Blu Art Viberti (CN Torino) che si impone con un 59’’38 nella finale A dei 100 Rana e stacca il pass per il mondiale di Doha.

“Onestamente non pensavo di andare così forte – afferma l’allievo di Antonio Satta – Sapevo di stare bene ma non così. La concorrenza nella rana è sempre agguerrita e superare questi campioni non è mai facile. La qualificazione ai Mondiali è una soddisfazione immensa”.

Tra i grandi risultati della giornata spicca il quinto posto nella finale A dei 100 Dorso per Alessandro Miressi con 54’’81. Nella finale A dei 50 Dorso femminili ottimi piazzamenti per tre nuotatrici piemontesi: quarta Anita Gastaldi (VO2 Nuoto) con 28’’73, quinta Martina Biasioli (CN Torino) con 28’’74 e ottava Giada Gorlier (Aquatica Torino) con 29’’16.

Nella finale A dei 100 Rana è sesto Gabriele Mancini (GS Marina Militare/CN Torino) con 1’00’’87, settimo invece Luca Moni (CN Torino) 1’00’’99. Nella finale B dei 100 Rana femminile chiude in ottava in 1’12’’27 Aurora Venturi (RN Torino). Ottavo anche Simone Dutto nella Finale B dei 100 farfalla con un crono da 54’’43. Nella finale B dei 50 farfalla è Sara Curtis (CSR) a toccare per prima chiudendo in 27’’29, quinta invece Lucia Tassinario (Team Dimensione Nuoto) con 27’’78. Nella finale A di questa distanza conclude in nona posizione Cristina Caruso (CSR) con un crono da 28’’00.

c.s.