«Ogni albero che verrà piantato dall’associazione Fare Ambiente Movimento Ecologista Europeo sarà dedicato a Giulia Cecchettin»

Il 21 novembre si celebra la giornata mondiale degli alberi come Fare Ambiente Movimento Ecologista Europeo, nel ricordare l’importanza che ricoprono gli alberi, rimaniamo convinti che valorizzare l’importanza del patrimonio arboreo e ricordare il ruolo fondamentale che boschi e foreste hanno nella conservazione del mondo e di qualsiasi specie vivente, essere umano compreso, sia assolutamente necessario. Come associazione in vista di un’altra importante giornata internazionale come il 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, ed ancora scossi dall’ultimo tragico femminicidio che ha visto la povera Giulia Cecchettin soccombere senza alcuna colpa ad un efferato delitto, ogni albero che verrà piantato dall’associazione sarà dedicato a Giulia. Come associazione invitiamo ed auspichiamo che tale nostra iniziativa venga portata avanti anche da altri, un piccolo gesto che vuole dare una grande sensibilizzazione ad un problema ancora troppo presente nella società odierna come il femminicidio,ciao Giulia.

Gian Carlo Locarni

Coordinatore regionale Fare Ambiente Movimento Ecologista Europeo Piemonte