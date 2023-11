Serie B Femminile – Freedom FC a Brescia per riprendere il percorso. Che sfide in vetta!

Dopo la sfortunata gara interna contro la Lazio, vinta dalle biancocelesti per 0-2, cerca di riaprire la striscia vincente la Freedom FC che sarà di scena a Brescia.

Una gara difficile ma non impossibile per le cuneesi che hanno dimostrato una crescita costante dopo un avvio di stagione complicatosi dopo il tardo annuncio del ripescaggio. La squadra di coach Petruzzelli affronterà una nobile del movimento che vanta numerosi partecipazioni alla UEFA Women’s Champions League oltre a due scudetti.

Le biancoazzurre possono contare sulla verve realizzativa del tandem offensivo Fracas-Hjohlman che oltre all’esperienza in fase difensiva di Zanoletti. Dal canto proprio le biancorosse hanno forte entusiasmo oltre alla forma smagliante di Burbassi e Pinna che cercano la quarta rete stagionale.

Tra le altre gare spiccano gli scontri diretti che vedranno opposte Lazio e Ternana contro Cesena ed Hellas Verona mentre il Parma parte con i netti favori del pronostico nel match esterno sul campo dell’Arezzo. In coda Ravenna vs Res Roma è sfida da gustare mentre San Marino e Tavagnacco sono chiamate all’impresa sui campi di Genoa e Chievo Verona.