Raccolti 480mila euro destinati alla solidarietà

Anche in questa ventiquattresima edizione dell’Asta Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba® tutto è andato per il meglio. A cominciare dall’elevato tasso di presenze tra le personalità nel mondo di cinema e televisione che dal Castello di Grinzane Cavour, sito specifico Unesco, cuore dei Paesaggi vitivinicoli di Langhe, Roero e Monferrato, ha animato il grande evento benefico organizzato dall’Enoteca Regio­na­­le Piemontese Cavour.

A contendersi i lotti più pregiati del Tartufo Bianco d’Alba – messi all’incanto in abbinamento ai grandi formati di Barolo DOCG, Barbaresco DOCG e dei vini dei produttori aderenti al Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani, oltre che dei maxi Panettoni firmati dalla storica azienda Albertengo -, filantropi in collegamento con il maniero che fu del Conte Camillo da Hong Kong, Singapore e Vienna, part­ner ormai consolidati dell’Asta, ai quali quest’anno si è aggiunto il prestigioso debutto di Francofor­te.

Così, quest’anno, il grande ap­puntamento con la solidarietà – organizzato dall’Enoteca Regio­nale Piemontese Cavour, grazie al prezioso supporto della Regione Piemonte, dell’Enit – Agenzia Nazionale Italiana del Turismo, dell’Ente Turismo Langhe Mon­ferrato Roero, della Fiera Inter­nazionale del Tartufo Bianco d’Alba, del Centro Nazionale Studi Tartufo e dell’Ordine dei Cavalieri del Tartufo e dei Vini di Alba – ha raggiunto la ragguardevole cifra di 482.760 euro raccolti, che verranno destinati a iniziative benefiche in tutto il mondo.

Al centro dei rilanci tanti esemplari di tuber magnatum Pico, sino al grande protagonista di giornata, il lotto finale composto da due trifole gemelle da 1.004 grammi – presentato dal presidente dell’Unione delle Associazioni Trifulau Piemontesi, Mario Aprile, in compagnia di Lady, la sua cagnolina -, volato a Hong Kong per la notevole cifra di 1,1 milioni di dollari hongkonghesi, corrispondenti a 130.000 euro: ad aggiudicarsela, in collegamento presso il celebre ristorante Mandarin, un generoso imprenditore locale. In sala a Grinzane il martelletto è calato per altri tre splendidi esemplari di Tartufo Bianco d’Alba, rispettivamente da 250, 315 e 480 grammi, andati a Lucio Sindaco, ideatore del ristorante Michelasso di Napoli e vicepresidente regionale di Conf­commercio Campania, all’im­­prenditore cheraschese Mariano Costamagna e all’imprenditore varesotto Guido Borghi.

Da segnalare, inoltre, nell’ambito dell’iniziativa proposta dalla Fondazione Crc Donare, rappresentata dal presidente della Fondazione Crc Ezio Raviola, l’assegnazione dell’ultimo lotto dell’Asta “Barolo en Primeur”, la barrique di nebbiolo numero dodici, dalla quale nel 2026 si ricaveranno circa 300 bottiglie di pregiato Barolo DOCG, aggiudicata in sala a Hong Kong per la cifra di 66.000 euro, portando a 877.000 euro il totale raccolto.

Impossibile non segnalare il valore della solidarietà che annovera dal 1999 a oggi una raccolta totale che supera il tetto dei 6,8 milioni di euro (6.826.660, per la precisione), destinati a progetti solidali in Italia e nel mondo. A beneficiare della generosità dei filantropi di quest’anno saranno, in Italia, la Fondazione Ospedale Alba-Bra Onlus, la Fondazione Vialli e Mauro per la Ricerca e lo Sport Onlus, la popolazione ucraina attraverso il comitato Razom e il progetto Every Child Is My Child Onlus. Guardando all’estero, a Hong Kong il ricavato andrà invece a beneficio dell’Istituto Mother’s Choice, mentre Sin­gapore ha scelto la fondazione Singapore Children’s Society, ente benefico che si occupa di bimbi e giovani in difficoltà nella penisola asiatica; sul fronte charity, il progetto scelto a Vienna è Glückskind, un’iniziativa – promossa dalla Sinnbildungs­stif­tung, ente di beneficenza attivo a sostegno dell’istruzione – che mira a valorizzare le qualità degli alunni e la loro autostima nell’intero sistema scolastico, mentre a Francoforte i riflettori saranno puntati sulla Youth Cup della gioventù tedesca, una competizione tra giovani atleti delle federazioni regionali dell’Associazione tedesca per gli sport paralimpici.

E i vip? Non sono mancati… Ad animare l’Asta in sala a Grinzane Cavour, c’erano la conduttrice televisiva Caterina Balivo e il giornalista e curatore gastronomico Paolo Vizzari, affiancati dalle incursioni dell’attore comico e conduttore televisivo Enzo Iac­chet­ti. Presenti in sala, oltre al presidente dell’Enoteca Re­gio­nale Piemon­tese Cavour Roberto Bodrito, al vicepresidente della Regione Piemonte Fabio Carosso e al sindaco della Città di Alba Carlo Bo, ospiti di grande prestigio, a partire dall’attrice Anna Foglietta. Quindi la modella e attrice Vittoria Belvedere, l’attore e regista Andrea Bosca e il collega americano Daniel McVicar, volto storico della soap opera Beautiful, assieme a molti altri ospiti come l’imprenditore Tomaso Trussardi, anche personaggi di spessore legati al mondo dello sport e della solidarietà come Clara Mondonico, figlia dell’indimenticato Emiliano, allenatore di Torino, Atalanta e Fiorentina, e Andrea Tacconi, figlio di Stefano, portiere di Juventus e Nazionale. Assente giustificato, perché fresco di convocazione in Nazionale, Alessan­dro Buongiorno, capitano granata, che avrebbe voluto essere presente per onorare l’allenatore che ha scritto una delle pagine più importanti del Torino Football Club. Tra le sorprese di giornata, il ciak del film di Gabriele Fabbro, Trifole, con l’attrice sudafricana Ydalie Turk – protagonista insieme a Umberto Orsini e Margherita Buy – tra le Damigelle dei Borghi, ad accompagnare la Bela Trifolera dei Borghi, Valentina Nastasi.