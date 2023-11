A Bra decolla la ITS-ICT Academy

La transizione green e digitale e gli impatti sul mondo del lavoro la posizionano come la professione più richiesta del mondo ICT e il World Economic Forum lo inserisce tra i ruoli emergenti degli ultimi anni: si chiama Full Stack Developer, la figura in grado di gestire la programmazione di database, server, ingegneria dei sistemi e client. Un percorso biennale di alta formazione moderno e strutturato, che offre la possibilità di acquisire competenze molto appetibili e preziose per il “lavoro subito”, la grande prerogativa della firma ITS.

“Il rapporto tra ITS e mondo del lavoro è sempre stato imprescindibile e negli ultimi anni è diventato sempre più forte e evidente. Grazie all’alleanza e lungimiranza di Ascom Bra e del Gruppo Tesisquare insieme al Comune di Bra – sottolinea il direttore della Fondazione ITS Giulio Genti – da quest’anno la nostra scuola e tradizione di eccellenza post-diploma e post-laurea raggiunge la città di Bra, mettendo a disposizione di un territorio in pieno sviluppo digitale come Roero e Langhe una preparazione completa ed accurata per ricoprire con professionalità questo ruolo ormai strategico per l’economia locale”.

Anche nel 2024, come già ora, sarà aperta la “caccia ai talenti tecnologici” per accelerare i processi di trasformazione digitale proseguendo nella crescita e nello sviluppo del business. In Italia, si stima una domanda di oltre 250mila lavoratori introvabili (indagine Excelsior CCIAA e Assintel-Assinform Confindustria 2023), tra cui spiccano proprio software e full stack developer ed esperti di cloud computing. Telecomunicazioni, public utilities e chimica in pole position, ma la richiesta di competenze riguarderà in modo crescente anche sanità, education, istituti bancari e assicurativi insieme al grande colosso della formazione.

La ITS-ICT Academy fa parte del circuito degli ITS e si contraddistingue per l’alta specializzazione tecnologica, oltre che per la partnership consolidata con enti, imprese, università e centri di ricerca, che permette di strutturare la formazione in base alle esigenze del mondo del lavoro. Nello specifico, il corso di Full Stack Developer in partenza a fine mese nel Braidese, si propone di formare una figura specializzata in grado di operare in tutte le fasi di sviluppo di un progetto ICT, acquisendo un bagaglio di competenze tecniche specifiche per progettare, strutturare e gestire siti interattivi, database gestionali e software applicativi per il web, mescolando conoscenze sui più recenti trend tecnologici ad abilità trasversali di user experience e sustainability management.

“Prodotti e servizi ad alto valore tecnologico rappresentano un potente driver di crescita per startup e PMI innovative del nostro territorio – afferma il direttore di Ascom Bra Luigi Barbero – La conoscenza di queste tendenze è essenziale per supportare e promuovere ulteriormente l’innovazione tecnologica e la competitività nel settore ICT attraverso figure professionali specializzate che possano supportare le aziende di qualunque dimensione nell’irrinunciabile esodo digitale. Ecco perché, in qualità di Socio della Fondazione ITS, abbiamo creduto e promosso questa nuova sfida”.

Per offrire un’immersione “total” nel mondo dell’informatica e dello sviluppo software, ITS ICT, Ascom Bra e Tesisquare hanno organizzato un’anteprima del nascente percorso in Web Developer Full Stack proponendo un laboratorio interattivo ospitato proprio da Tesisquare – tra i principali provider di soluzioni tecnologiche per la Supply Chain – e Fondazione DIG421 – polo multidisciplinare e multi-aziendale dedicato all’Open Innovation – che ha registrato la presenza di una quarantina di giovani tra neo-diplomati e neo-laureati.

Full Stack Developer: due anni di corso di alta formazione (biennio 2023-2024) con un montante di 1800 ore di cui 600 di stage presso le aziende collaboranti, con copertura economica totale da parte della Regione Piemonte e del Ministero dell’Istruzione (l’iscrizione e la partecipazione è dunque gratuita, previa selezione dei candidati mediante una prova d’accesso) e rilascio del Diploma Ministeriale (riconosciuto dall’UE) con qualifica di Tecnico Superiore di V livello EQF (European qualification framework) riconosciuta a livello europeo.

“Stiamo affrontando un momento di grande evoluzione del settore supply chain – sottolinea Giuseppe Pacotto, Founder e CEO di Tesisquare – Le competenze digitali sono il fondamento del successo in ogni settore, e per questo investire nell’upskilling e nel reskilling è cruciale per rimanere competitivi. Siamo lieti di ospitare questi corsi, che si impegnano ad accompagnare i talenti in questo percorso di trasformazione. Un’iniziativa importante che abbraccia gli stessi valori con cui abbiamo realizzato la Fondazione DIG, nata proprio con lo scopo di promuovere l’innovazione e lo scambio di conoscenze”.

Una grande opportunità, dunque, non solo per neo-diplomati affamati di tecnologia, ma anche per laureati che desiderino acquisire una specializzazione direttamente spendibile sul mercato del lavoro, o giovani professionisti interessati a colmare gap di offerta presenti sul territorio. Il valore aggiunto dei percorsi ITS, infatti, si fonda proprio sull’attività simultanea di apprendimento tra teoria e pratica, per fornire conoscenze tecniche e soddisfare le reali necessità richieste dal mondo del lavoro.

Oltre al sindaco di Bra Gianni Fogliato, la seconda parte del laboratorio è stata aperta con successo al coinvolgimento di enti, imprese e istituti di formazione del territorio e ha visto la partecipazione autorevole, tra gli altri, della Camera di Commercio di Cuneo, del Banco Azzoaglio con la sua Fondazione (investitore diretto dell’ITS ICT), dell’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo e di alcuni docenti dell’IIS “E. Guala” e dell’Istituto Professionale “Velso Mucci” di Bra.

Porte aperte, dunque, negli Headquarters del Gruppo a Roreto di Cherasco, dove i Lab di Tesisquare saranno la “casa” di quest’occasione unica offerta ai giovani talenti digitali del territorio, e non solo, per scoprire le nuove sfide del settore ICT.

Prima call di candidature e iscrizioni entro il 20 novembre.

CONTATTI:

tel 011.0371500 – [email protected] – its-ictpiemonte.it