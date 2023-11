Ultimo fine settimana per visitare la mostra di Fondazione CRC a Mondovì “Cesare Peverelli. Ceramiche a Vallauris. Avec Pablo Picasso”

Sabato 4 e domenica 5 novembre sarà l’ultima occasione per visitare,presso il Museo della Ceramica di Mondovì (Palazzo Fauzone di Germagnano), la mostra “Cesare Peverelli. Ceramiche a Vallauris. Avec Pablo Picasso” di Fondazione CRC, curata dal critico Enzo Biffi Gentili e con il patrocinio di Regione Piemonte, Consiglio Regionale del Piemonte, Provincia di Cuneo, Città di Mondovì, Comune di Vallauris, Associazione Avec e Associazione Archivio Peverelli. L’esposizione intende valorizzare la collezione di cinquanta ceramiche inedite del pittore Cesare Peverelli, realizzate a Vallauris, località situata tra Cannes e Antibes nelle Alpi Marittime, e donate alla Fondazione CRC − nell’ambito del progetto “Donare. Rilanciare la cultura del dono in provincia di Cuneo” − dall’imprenditore provenzal-piemontese Michel Ribero. Cogliendo l’occasione del Cinquantenario della morte di Pablo Picasso, il curatore propone in mostra un accostamento tra le ceramiche di Peverelli e una serie di linoleografie del padre del cubismo, anch’esse realizzate a Vallauris. L’esposizione sarà visitabile ad ingresso libero fino a domenica 5 novembre secondo i seguenti orari: venerdì e sabato dalle 15 alle 18, domenica dalle 10 alle 19. Per informazioni scrivere a [email protected] o chiamare il 0174/330358.