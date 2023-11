Domenica 5 novembre va in scena il Torneo di Halloween

Come vuole la tradizione monregalese, Halloween non porta solo “dolcetti o scherzetti”, ma anche un bellissimo torneo dedicato alla categoria femminile Under 12.

Domenica 5 novembre infatti saranno 12 le formazioni che si sfideranno nel torneo, giunto alla 17^ edizione.

Le squadre, provenienti da Piemonte e Liguria scenderanno in campo alla Nicoletta di Carrù ed al PalaManera di Mondovì, dove avranno luogo anche le premiazioni.

Queste le società partecipanti: LPM Pallavolo Mondovì, Vicoforte Volley Ceva, SPD Valle Po, Asd PlayAsti, Asd Volley Cherasco, New Volley Valbormida, Club76 Fenera Chieri, Rs Volley Racconigi e Libertas Borgo San Dalmazzo.

Il fischio d’inizio è previsto alle ore 9.00 di domenica, sui 5 campi che verranno appositamente allestiti nei due impianti sportivi.

Un ringraziamento va a tutti i volontari che gestiranno logistica, referti di gara e servizio segnapunti, al Comitato Fipav Territoriale Cuneo-Asti che darà supporto con gli arbitraggi, coinvolgendo i nuovi arbitri associati, alla Fondazione CRC, alle istituzioni e ai partner che sostengono la nostra attività giovanile.

