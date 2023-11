Volley A3/M: Savigliano, pronto riscatto. 3-0 contro Brugherio

Il Monge-Gerbaudo Savigliano non sbaglia e sfrutta il fattore campo travolgendo 3-0 la Gamma Chimica Brugherio nella quarta giornata del Girone Bianco della Serie A3 Credem Banca.

Al PalaSanGiorgio, nel giorno di Ognissanti, i biancoblu ritrovano Van De Kamp in banda e, soprattutto, una certa continuità al servizio, che consente di prendere il largo nel primo e nel terzo set. Più combattuto il secondo, in cui i giovani “Diavoli rosa” di Delmati restano in partita fino al 23 pari, prima dello strappo decisivo piemontese che, di fatto, decide la partita.

La cronaca del match

Ad accogliere le due compagini, una novità per il PalaSanGiorgio: un grande schermo Led, gentilmente offerto da Banca Crs, su cui campeggiano i roster e vengono proiettate le immagini del video-check.

Sugli spalti, ancora una volta gremiti, anche una folta rappresentanza del Chisola Volley, tra bambini del settore giovanile torinese e genitori, a cui il Volley Savigliano ha garantito un accesso al palazzetto con promozione speciale.

I sestetti iniziali

Coach Simeon ripropone lo stesso sestetto visto nella prima uscita stagionale, contro Mirandola. Diagonale Pistolesi-Rossato, capitan Dutto e Rainero al centro, Galaverna e Van De Kamp, di rientro dall’infortunio che lo aveva tenuto fuori contro Mantova, in banda. Libero Rabbia. Coach Delmati, ex Mondovì in Serie A2 femminile, risponde con Selleri in palleggio, Prespov opposto, Compagnoni e l’ex Mellano al centro, Meschiari e Ichino schiacciatori. Libero Marini.

Primo set

Il primo strappo al match arriva sul 5-5: un attacco di Brugherio viene giudicato out e confermato anche in un video-check contestato dagli ospiti, che pagano un pizzico di tensione e incassano due punti consecutivi, tra cui un muro di Rainero a Prespov. 8-5 e time-out Delmati. Un ace di capitan Dutto porta Savigliano sul +4: 15-11. I Diavoli Rosa provano a rientrare, ma due punti consecutivi di Van De Kamp li ricacciano a -5: 19-14 e nuovo time-out ospite. Al rientro, sempre l’olandese volante: 20-14. Savigliano ha preso il largo: Galaverna trova tre ace e approfitta degli errori avversari per chiudere il parziale con un netto 25-14, dopo aver preso il servizio sul 17-14.

Secondo set

Il parziale, iniziato con gli stessi sestetti con cui era iniziato il primo, viaggia a lungo sui binari dell’equilibrio. Savigliano parte meglio, Brugherio rientra e mette il muso davanti per la prima volta sul 9-10, ma si avanza a lungo in parità. Sul 14-14, Simeon inserisce Calcagno in battuta per Rainero. La scelta paga, perché il numero 5 tiene il servizio subito per due punti consecutivi, costringendo Delmati a fermare il gioco sul 16-14. Sul 17-15 dentro Consonni per Meschiari tra gli ospiti. Ichino, con un attacco e un muro su Dutto, fa rientrare i suoi: 18 pari e primo time-out del match per i padroni di casa. Sono un ace di Van De Kamp e un muro di Rainero a riportare il Monge-Gerbaudo sul +2 (21-19) e a costringere Delmati a fermare ancora il gioco. Il set è tiratissimo: 23 pari con Prespov in battuta e Simeon chiama time-out. I suoi non sbagliano: è Van De Kamp a mettere a terra l’attacco del 25-23 che evita i vantaggi e regala il 2-0 ai biancoblu.

Terzo set

Savigliano parte fortissimo con il servizio ficcante di Rossato: 4-0 e Brugherio, in difficoltà, chiama subito time-out. Sul 5-1, va in battuta Van De Kamp e la mantiene fino all’11-1, con due ace e una costante difficoltà in ricezione dei ragazzi di Delmati, che corre ai ripari inserendo Carpita e Chinello dalla panchina. Sul 17-7 dentro Quaranta per Dutto al centro, che trova subito il primo punto con un bel primo tempo. Sul 19-10, Simeon continua le rotazioni: chiama time-out e inserisce Carlevaris e Turkaj per Pistolesi e Rossato. Brugherio rientra fino al 20-13 e il coach di casa non si fida, fermando subito il gioco. Sul 22-14 torna dentro la diagonale titolare Pistolesi-Rossato e Savigliano scappa di nuovo: 24-14 e dieci palle-match. Ne basta una, che Galaverna scaraventa a terra: 25-14 e 3-0 Savigliano.

Le dichiarazioni. Come MVP dell’incontro con l’omaggio della maglia, offerta da Volley Sport Torino, e il cesto gastronomico, offerto dal negozio Delizie e Sapori di Caramagna Piemonte, è premiato Andrea Galaverna, che ha ancora una volta messo a terra l’ultimo punto, proprio come contro Mirandola al debutto: “Volevamo riscattare il ko di Mantova e l’abbiamo fatto al meglio, approcciando bene il match. Sapevamo di dover essere aggressivi al servizio e nel cambio palla e credo che ci siamo riusciti, a parte il secondo set, in cui abbiamo sofferto di più. La strada è quella giusta”.

Monge-Gerbaudo Savigliano-Gamma Chimica Brugherio 3-0

Parziali: 25-14, 25-23, 25-14

Monge-Gerbaudo Savigliano: Pistolesi 1, Rossato 14, Van De Kamp 14, Galaverna 14, Rainero 2, Dutto 7, Rabbia (L1); Calcagno, Quaranta 1, Carlevaris 1, Turkaj; N.E. Brugiafreddo, Gallo (L2). All. Simeon.

Gamma Chimica Brugherio: Selleri 2, Prespov 7, Meschiari 7, Ichino 5, Compagnoni 3, Mellano 5, Marini (L); Carpita 5, Consonni, Chinello 1; N.E. Mancini, Viganò, Prada. All. Delmati.

c.s.