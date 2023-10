Volley A1/F: Novara imbattuta e capolista, Scandicci vince e sale al secondo posto

Dopo le emozioni vissute nella giornata di sabato, con la vittoria da parte della Prosecco Doc Imoco Conegliano della sua settima Supercoppa Italiana, il focus è tornato sul Campionato di Serie A1, con quattro gare valide per la quarta giornata. Grazie ai rispetti successi, Novara e Scandicci volano al primo (12 punti) e al secondo posto (10), mentre Firenze raggiunge Vallefoglia a 7 punti. Rimangono ad occupare le ultime due posizioni della classifica Busto (1 punto) e Trento (0).

A Pesaro, una super Wash4Green Pinerolo spiazza le padrone di casa della Megabox Ond. Savio Vallefoglia e si prende l’intera posta in palio con un rotondo 0-3. Una versione decisamente spenta delle ragazze di coach Pistola, che non vanno oltre il 16% di efficienza offensiva con la sola Mingardi (11) in doppia cifra. Top scorer dell’incontro Adelina Ungureanu, che realizza 17 punti, ma giocano bene tutte le pinelle, da Akrari (10 con 2 muri) a Nemeth (9) e Sorokaite (8 con 2 ace). Non trova la vittoria neanche l’Itas Trentino, che rimane così con zero punti in classifica, uscendo sconfitta 1-3 dallo sconto con Il Bisonte Firenze. Neanche a Il T Quotidiano Arena c’è molta partita, con le toscane decisamente superiori nei tre set vinti e le atlete di coach Sinibaldi in grado di dire la loro soltanto nella terza frazione. Ai 20 punti di una buona Dehoog che attacca con il 45%, si frappongono Ishikawa (18), Lazic (16) e Alsmeier (12), gestite ottimamente dall’MVP Battistoni.

Match molto divertente a Palazzo Wanny, con la prima partita da MVP di Zhu Ting che con 21 punti consegna i tre punti alla Savino Del Bene Scandicci contro la TrasportiPesanti Casalmaggiore. A senso unico il primo e il terzo set, largamente a favore delle toscane, molto combattuti invece il secondo, vinto dalle ragazze in maglia rosa, e il quarto. A fare certamente la differenza in favore della squadra di coach Barbolini la solidità a muro, con 10 blocks di squadra (4 Alberti, 3 Zhu), e la precisione a servizio, con 10 ace di cui 6 di una letale Antropova da 25 punti.

Nel posticipo in onda su Sky Sport Uno, Lorenzo Bernardi vince il confronto diretto con il suo ex allenatore Julio Velasco e la sua Igor Gorgonzola Novara fa quattro su quattro balzando al primo posto solitario in classifica. In casa della UYBA Volley Busto Arsizio la mattatrice è ancora Vita Akimova, al quarto premio di MVP su quattro partite, per un esordio nel campionato di Serie A da capogiro. Sono 21 i punti per lei (55% di efficienza) e 15 per la compagna Buijs, mentre nessuna delle farfalle va in doppia cifra, conseguenza della bassa efficienza offensiva (12%).

