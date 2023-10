Volley A1/F – La programmazione di Rai e Sky fino al termine del girone d’andata

Novembre e dicembre saranno due mesi che voleranno via in un lampo per il Campionato di Serie A1, decisivi per accedere ai quarti di Coppa Italia e sognare l’approdo alla Final Four in programma il 17 e il 18 febbraio. Tante le partite che andranno in onda e che consentiranno a tutte le squadre di giocare in diretta Rai o Sky.

Dal rematch post Supercoppa tra Milano e Conegliano che si disputerà al Mediolanum Forum fino alle partite di Novara contro le stesse finaliste Scudetto (contro Milano su Rai 2) e Scandicci, per arrivare a incontri potenzialmente decisivi in ottica Coppa Italia come UYBA-Trentino, Pinerolo-Bergamo, Cuneo-Firenze e le partite di Casalmaggiore contro Roma, Chieri e Vallefoglia.

Questo il programma completo:

6^ GIORNATA

Sabato 4 novembre ore 20.30 diretta Rai Sport

Roma Volley Club – Volley Bergamo 1991

Domenica 5 novembre ore 16.00 diretta Rai Sport

Allianz Vero Volley Milano – Prosecco Doc Imoco Conegliano

Domenica 5 novembre ore 20.00 – Sky Sport

Honda Olivero S.Bernardo Cuneo – Igor Gorgonzola Novara

7^ GIORNATA

Sabato 11 novembre ore 18.00 – Rai Sport

Volley Bergamo 1991 – Reale Mutua Fenera Chieri ’76

Domenica 12 novembre ore 15.45 (diretta a partire dalle 16.00 su Rai 2)

Igor Gorgonzola Novara – Vero Volley Milano

Domenica 12 novembre ore 19.30 – Sky Sport

Savino Del Bene Scandicci – Megabox Ond. Savio Vallefoglia

8^ GIORNATA

Sabato 18 novembre ore 20.30 – Rai Sport

TrasportiPesanti Casalmaggiore – Roma Volley Club

Domenica 19 novembre ore 19.30 – Sky Sport

Volley Bergamo 1991 – Prosecco Doc Imoco Conegliano

4^ GIORNATA – Recuperi

Mercoledì 22 novembre ore 19.00 – Sky Sport

Allianz Vero Volley Milano – Reale Mutua Fenera Chieri ’76

Mercoledì 22 novembre ore 20.30 – Rai Sport

Prosecco Doc Imoco Conegliano – Roma Volley Club

9^ GIORNATA

Sabato 25 novembre ore 20.30 – Rai Sport

Itas Trentino – Megabox Ond. Savio Vallefoglia

Domenica 26 novembre ore 19.30 – Sky Sport

Wash4Green Pinerolo – Volley Bergamo 1991

10^ GIORNATA

Sabato 2 dicembre ore 21.00 – RaiPlay (dalle 21.10 su Rai Sport)

Wash4Green Pinerolo – Savino Del Bene Scandicci

Domenica 3 dicembre ore 19.30 – Sky Sport

Igor Gorgonzola Novara – Prosecco Doc Imoco Conegliano

11^ GIORNATA

Sabato 9 dicembre ore 20.30 – Rai Sport

UYBA Volley Busto Arsizio – Volley Bergamo 1991

Lunedì 11 dicembre ore 20.30 – Sky Sport

Savino Del Bene Scandicci – Igor Gorgonzola Novara

12^ GIORNATA

Sabato 16 dicembre ore 20.30 – Rai Sport

Megabox Ond. Savio Vallefoglia – TrasportiPesanti Casalmaggiore

Domenica 17 dicembre ore 19.30 – Sky Sport

Reale Mutua Fenera Chieri ’76 – Honda Olivero S.Bernardo Cuneo

Domenica 17 dicembre ore 20.30 – RaiSport

UYBA Volley Busto Arsizio – Itas Trentino

13^ GIORNATA

Sabato 23 dicembre ore 20.30 – Rai Sport

Honda Olivero S.Bernardo Cuneo – Il Bisonte Firenze

Sabato 23 dicembre ore 20.30 – Sky Sport

TrasportiPesanti Casalmaggiore – Reale Mutua Fenera Chieri ’76