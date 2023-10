Racconigi: 153 mila euro dalla Regione per la messa in sicurezza del Palazzetto dello sport

La Regione Piemonte ha stanziato un contributo di 153 mila euro a favore del Comune di Racconigi, da utilizzare per la messa in sicurezza e l’adeguamento antincendio del palazzetto dello sport in via Principessa Mafalda di Savoia 9.

L’intervento prevede una manutenzione straordinaria agli impianti elettrici e tecnologici dell’edificio, con completo rifacimento dei quadri elettrici e la realizzazione di nuovo impianto manuale di segnalazione allarme incendi. Verranno inoltre sostituiti i punti luce all’interno e all’esterno della struttura con altri a maggior efficienza energetica.

“Ringraziamo la Regione Piemonte per questo contributo che ci consentirà di rendere più sicuro ed efficiente dal punto di vista energetico il palazzetto di via Principessa Mafalda, a favore di tutti i cittadini che lo frequentano ogni giorno –commenta il consigliere con delega allo sport Andrea Pettiti- Uno dei nostri obiettivo come Amministrazione è quello di sostenere lo sport e incentivare i racconigesi, giovani e meno giovani, alla pratica di questa attività che promuove la cultura del rispetto, l’impegno e la disciplina”.