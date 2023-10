Il ritorno di Grapes in Town e Portici Divini

In anticipo di qualche giorno l’inaugurazione della Vigna Didattica nei Giardini Sambuy di Torino, un progetto nato per la rigenerazione urbana dell’area, ma anche per dare un’alta visibilità della cultura vitivinicola piemontese per i tanti turisti che raggiungono il capoluogo con il treno a Porta Nuova.

“Facendo sistema con i soggetti del mondo produttivo e le istituzioni, ogni anno aumentiamo la credibilità dei prodotti locali”, ha dichiarato l’assessore regionale al Turismo e Commercio Vittoria Poggio nel corso della presentazione.