Al via la nuova stagione di Interscambi Coreografici a Cuneo

La Fondazione Egri per la Danza torna a Cuneo con Interscambi Coreografici, presentando un ricco palinsesto, realizzato con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e il patrocinio del Comune di Cuneo, che si divide tra spettacoli di compagnie internazionali al Teatro Toselli e attività gratuite di coinvolgimento del pubblico al Rondò dei Talenti.

Ad animare la stagione teatrale saranno importanti realtà nazionali e internazionali, a partire dalle prime due serate della stagione, il 24 e 25 ottobre, che vedranno protagoniste le compagnie e gli artisti della Rete Korto/Circuito. Quattro realtà provenienti da tutta Italia metteranno in scena produzioni dedicate alla ricerca e al dialogo tra espressione corporea e temi contemporanei: il 24 ottobre “Get Up” di Petranuradanza/Megakles Ballet (Sicilia), una riflessione dedicata al conflitto tra spirito, tempo e ricerca di senso e “NEST” di ResExtensa/Porta d’Oriente Centro Nazionale di Produzione della Danza (Puglia), un progetto di ricerca che trae ispirazione dall’opera di Italo Calvino, articolandosi come una serie di racconti; il 25 ottobre “Riti di Passaggio” della Mandala Dance Company (Lazio), una produzione che si ispira alla sacralità di tutti quei momenti che segnano il passaggio alle diverse fasi esistenziali o scandiscono l’evoluzione dell’individuo, e “Girugiru” del Gruppo E-Motion (Abruzzo), un viaggio nel concetto di “viaggio”, nel quale i performer riflettono il movimento del “procedere” dalla comunità al singolo individuo, dall’antropologia culturale alla mitologia personale, dalla drammatizzazione alla documentazione, dal testo all’immagine, dall’ensemble alla performance solista.

Il 12 novembre sarà poi il turno della Compagnia Zappalà Danza, ensemble di rilievo e tra i più influenti del panorama nazionale, con lo spettacolo “Oratorio per Eva”: una creazione realizzata dal coreografo Roberto Zappalà e che vedrà in scena, insieme alla protagonista, la magnifica interprete Maud de la Purification, otto uomini selezionati da Roberto Zappalà con una call aperta alla cittadinanza di Cuneo e che il coreografo incontrerà in un laboratorio intenso il giorno prima dello spettacolo.

Tra le compagnie che calcheranno il palco del Teatro Toselli, inoltre, l’importante compagnia lituana Aura Dance Company, che il 16 febbraio 2024 presenterà la propria ultima creazione, “The Loope”, a cura di Emanuel Gat, coreografo israeliano tra i più affermati della sua generazione: un “flusso di coscienza coreografico” all’interno del quale i danzatori riempiono il palcoscenico in una frenetica successione che si evolve attraverso varie costellazioni, formati, ambienti musicali e procedure coreografiche.

Spazio anche alle compagnie della Rete NEST, quattro realtà artistiche di primo piano provenienti dal Piemonte che, con l’evento NEST Evening, il 2 marzo 2024 si incontrano sul palco, portando estratti dai loro più importanti successi coreografici degli ultimi anni: una serata di confronto tra le poetiche della Compagnia EgriBiancoDanza, Balletto Teatro di Torino, della Compagnia Zerogrammi e dell’associazione Culturale CodedUomo / Compagnia Daniele Ninarello.

Non mancherà, infine, la presenza della Compagnia EgriBiancoDanza, diretta emanazione della Fondazione Egri, che proporrà, il 19 dicembre, lo spettacolo natalizio “Lo Schiaccianoci” dedicato in particolare a bambini e famiglie e, l’11 maggio, “Scritto sul mio corpo”: coreografia opera di Raphael Bianco risultato del progetto Racconta – Mi – Racconto, è stata realizzata per dare una testimonianza del momento storico emergenziale vissuto nel 2021, e incentrato sui temi del corpo come entità attraversata dalla storia e dalle esperienze, tra vita, morte e rinascita prossimamente in tournée in Africa.

La Compagnia EgriBiancoDanza porta inoltre a Cuneo due nuove creazioni, a cura di Chiara Frigo e Mario Coccetti, esito del Bando Arepo, indetto dalla Fondazione per sostenere e promuovere le nuove creazioni di coreografi Over 35, favorendo la realizzazione di progetti coreografici innovativi e ispirati alla contemporaneità e supportandone la messa in scena: l’appuntamento è per il 7 aprile.

La nuova stagione riporta inoltre a Cuneo le attività di formazione ed audience engagement, realizzate dalla Fondazione Egri per la Danza: una serie di sette incontri gratuiti dedicati al pubblico e al “mestiere” di spettatore, che saranno l’occasione, per il pubblico cuneese, di confrontarsi con artisti, coreografi e ballerini italiani e internazionali. A ospitare gli appuntamenti, realizzati in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, sarà il Rondò dei Talenti, polo territoriale dedicato al tema del talento e della creatività senza limiti d’età, di provenienza e di interessi. Gli eventi, previsti con cadenza mensile, si svolgeranno sempre alle ore 18.30.

“Siamo lieti di tornare con una nuova stagione di Interscambi Coreografici a Cuneo, territorio ormai consolidato nell’ambito delle attività della Fondazione Egri per la Danza e dove, negli anni, siamo riusciti coinvolgere una vera e propria comunità che riunisce, da una parte, un pubblico affezionato e sempre più interessato, e, dall’altra, una rete di partner culturali e istituzionali di assoluto rilievo – dichiara Raphael Bianco, vicepresidente della Fondazione Egri per la Danza -. La programmazione di quest’anno si caratterizza come diffusa, integrando con il Rondò dei Talenti la programmazione al Teatro Toselli, ampia e variegata, grazie agli appuntamenti sempre più numerosi, e di qualità, come testimoniato dalla presenza in cartellone di realtà di rilievo nazionale e internazionale, quali la Compagnia Zappalà Danza e Aura Dance Company. Un risultato di cui siamo particolarmente orgogliosi, e che si inserisce e dialoga con l’effervescenza coreutica e culturale di questo territorio”.

“Sostenere le iniziative promosse nell’ambito delle arti performative è da sempre una delle priorità per la Fondazione CRC. In parallelo, siamo particolarmente felici di ospitare al Rondò dei Talenti, nell’ambito del Bando Spazi Liberi, gli appuntamenti promossi da Fondazione Egri per la Danza: momenti di approfondimento e stimolo aperti a tutta la comunità” commenta Ezio Raviola, presidente della Fondazione CRC.