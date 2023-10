A Crissolo si assegnano le borse di studio per gli studenti di architettura di Torino e Grenoble, nel nome di Renato Maurino

Per saperne di piùL’associazione “Architetto Renato Maurino” vuole ricordare la figura e il lavoro di Renato Maurino (1934-2020) che ha dedicato tutta la sua vita alla conoscenza e al recupero dell’architettura alpina e alla promozione della cultura occitana. Nel corso del 2022 l’associazione aveva promosso un premio internazionale dedicato a tesi di laurea legate all’architettura alpina in territorio occitano; nel 2023, con la concessione delle borse di studio agli studenti dell’“Atelier di architettura – Villaggi alpinistici”, l’associazione intende promuovere studi sulla montagna che in questi ultimi anni hanno interessato centinaia di studenti con lavori di ricerca sul campo e di documentazione a carattere sistematico, di lunga durata, su specifiche identità territoriali. L’atelier I Villaggi alpinistici Architettura, società e territorio B per il corso di Laurea magistrale in “Architettura per la sostenibilità” del Politecnico di Torino è un insegnamento multidisciplinare coordinato dal prof. Daniele Regis (docente in Composizione architettonica e urbana, assistente architetto Roberto Olivero) con la collaborazione della prof.ssa Daniela Ciaffi (docente in Sociologia urbana coadiuvata dalla Dott.ssa Chiara Germano), e della Prof.ssa Federica Corrado (docente di Urbanistica con la partecipazione dell’arch. Erwin Durbiano). È stato inaugurato nel 2021 a seguito delle pluriennali esperienze dell’Atelier “Riabitare le Alpi” con il coordinamento del prof. Daniele Regis per le discipline del progetto, e la collaborazione delle prof.sse Cristina Cuneo, docente di Storia del territorio, e Antonia Spanò per le discipline della rappresentazione, condotte nelle valli Stura (Ferriere e Paraloup), Grana e Maira (Elva), che hanno visto la partecipazione di centinaia di studenti e numerose tesi di laurea, costituendo un inestimabile patrimonio di studi e ricerche per lo sviluppo e la valorizzazione della montagna. In particolare, nell’anno accademico 2022-2023 l’atelier si è incentrato sul comune di Crissolo. I Villaggi degli alpinisti sono un’iniziativa nata da un progetto del Club Alpino austriaco. Con l’aiuto del Ministero Federale Austriaco dell’Agricoltura, Foreste, Ambiente e Acque (Ministero per un’Austria vivibile – BMLFUW) e delle sovvenzioni del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (2007-2013 e 2014-2020), i Villaggi degli alpinisti si sono affermati a livello locale e nella percezione dell’opinione pubblica come un progetto di attuazione concreta ai sensi della Convenzione delle Alpi. Crissolo è il quinto comune italiano ad entrare a far parte di questo prestigioso circuito che annovera per l’Italia Paularo in Friuli, la Val di Zoldo nelle Dolomiti bellunesi, Balme in Piemonte e Triora in Liguria: in tutto i villaggi aderenti sono trentasei, localizzati specialmente nelle Alpi svizzere austriache e slovene.