Volley A1/F: Cuneo supera Roma nella semifinale del Trofeo Ferramenta Astori

Nella semifinale del secondo Trofeo Ferramenta Astori, che assegna anche il Trofeo Mimmo Fusco, la Honda Olivero S.Bernardo Cuneo vince in tre set sulla Roma Volley Club. Al PalaGeorge di Montichiari (Brescia) coach Bellano schiera Signorile-Adelusi, Stigrot-Haak, Sylves-Hall, Scognamillo (libero). Cuccarini risponde con Bechis-Bici, Rivero-Melli, Ciarrocchi-Ana Beatriz Silva Correa, Ferrara libero. Nel primo set le capitoline conducono a lungo, trascinate da Rivero e Ana Beatriz Silva Correa, per poi subire il sorpasso e l’accelerazione cuneese che porta le firme della neoentrata Enweonwu, a segno due volte di fila dai nove metri, e Adelusi.

La Honda Olivero S.Bernardo Cuneo prende fiducia e nel secondo e terzo set mantiene sempre il pallino del gioco grazie a un’ottima prova corale in cui spiccano la grande serata di Anna Haak, eletta MVP (14 punti con il 57% in attacco) per lei e l’ottimo ingresso di Kubik per Stigrot in avvio di secondo parziale (per lei 8 punti con il 53% in attacco). In doppia cifra anche Adelusi (11 punti e il 50% in attacco); Sylves e Hall si fanno sentire a rete, piazzando 3 muri a testa. Una vittoria che dà fiducia in vista della finale del Trofeo Ferramenta Astori, nella quale oggi le cuneesi sfideranno la Itas Trentino alle 18; alle 15 la finale per il terzo e quarto posto tra Roma Volley Club e Volero Le Cannet.

Roma Volley Club – Honda Olivero S.Bernardo Cuneo 0-3 (22-25, 17-25, 15-25)

Roma Volley Club Bechis (K), Bici 7, Rivero 11, Melli 5, Ciarrocchi 4, Ana Beatriz Silva Correa 5, Ferrara (L), Madan, Rucli 3, Valoppi, Schwan 8, Muzi. All. Cuccarini, vice all. Tortorici

Honda Olivero S.Bernardo Cuneo Signorile (K), Adelusi 11, Haak 14, Stigrot 3, Sylves 9, Hall 6, Scognamillo (L), Scola 1, Enweonwu 2, Kubik 8. N.e. Molinaro, Ferrario, Tanase, Thior. All. Bellano, vice all. Aime

NOTE – Durata set: 29′, 25′, 23′. Tot: 1h17′. MVP Anna Haak

Roma Volley Club: 3 muri, 2 ace, 7 errori in battuta, 36% in attacco, 43% (25%) in ricezione. Honda Olivero S.Bernardo Cuneo: 8 muri, 4 ace, 6 errori in battuta, 45% in attacco, 42% (21%) in ricezione.