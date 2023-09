Oltre 70 relatori oggi e domani ad Alba per la quinta edizione degli Stati Generali dell’Export

Una vera e propria “Cernobbio dell’Export” dedicata esclusivamente ai temi dell’export e del Made in Italy per discutere, con l’aiuto di oltre 70 autorevoli rappresentanti della politica, dell’economia, delle associazioni, su attualità, prospettive, sfide legate ad un settore che con oltre 600 miliardi di euro è vitale per l’economia italiana. E’ la sintesi della Quinta Edizione degli Stati Generali dell’Export in programma da oggi e domani, sabato 30 settembre, ad Alba (CN) e organizzata dal Forum Italiano dell’Export, presieduto da Lorenzo Zurino, primo Think tank specificamente dedicato alla discussione e al confronto sull’export e il Made in Italy che raggruppa 2067 imprese, istituzioni ed associazioni per un totale di circa 200 miliardi di euro di fatturato. Il Forum ha come obiettivi migliorare la conoscenza delle opportunità nei mercati europei e internazionali, facilitare lo scambio di idee e punti di vista, contribuire alla crescita economica italiana, dimostrare le potenzialità del nostro Paese e aprire nuove opportunità di business. Carattere qualificante degli Stati Generali dell’Export è la partecipazione gratuita ed aperta a tutti per coinvolgere un pubblico più ampio possibile nel confronto relativo ai temi dell’export e del Made in Italy.

Tra gli oltre 70 relatori presenti all’evento sono previsti il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, Flavio Briatore, Ettore Prandini, Presidente Nazionale Coldiretti, Katia Da Ros, Vicepresidente e Amministratore Delegato di Irinox e Vicepresidente di Confindustria, Francesco Pugliese, Vicepresidente Nazionale Confcommercio, Stefano Pontecorvo, Presidente Leonardo S.P.A. e Vicepresidente Forum Italiano dell’Export, Marco Lavazza, Vice Chairman LAVAZZA S.P.A, Umberto Quadrino, Presidente Tages Capital Sgr, Oscar Farinetti, Fondatore Eataly, Stefano Vittorio Kuhn, Chief Retail & Commercial Banking Officer di BPER che è main sponsor dell’evento.

“L’export e al Made in Italy sono vitali per l’economia italiana e gli Stati Generali sono un momento prezioso nel quale il Sistema Paese nelle sue diverse articolazioni si confronta e discute su temi legati a questo settore così strategico con l’aiuto di autorevoli rappresentanti che hanno messo a disposizione dell’evento la loro esperienza, professionalità e competenza – ha affermato Lorenzo Zurino, Presidente del Forum Italiano dell’Export”

PROGRAMMA DELL’EVENTO

VENERDI’ 29 SETTEMBRE

ORE 10:00

Apertura dei lavori

Alberto Cirio, Presidente della Regione Piemonte

Presidente della Regione Piemonte Carlo Bo, Sindaco della Città di Alba

Sindaco della Città di Alba Antonio Di Stasio, Generale di Brigata Legione Carabinieri Piemonte e Val d’Aosta

Generale di Brigata Legione Carabinieri Piemonte e Val d’Aosta Luca Robaldo, Presidente della Provincia di Cuneo

Presidente della Provincia di Cuneo Lorenzo Zurino, Presidente del Forum Italiano dell’Export

Presidente del Forum Italiano dell’Export Adolfo Urso, Ministro per il Made in Italy e le Imprese (Invitato)

Ore 11.00

Panel “Made in Italy, Agricoltura, Enogastronomia e Dieta Mediterranea”

Introduce Andrea Benetton, CEO di Cirio Agricola e Agricola e componente del Board IEF e ne discute con:

— Ettore Prandini, Presidente Nazionale Coldiretti

Presidente Nazionale Coldiretti – Luigi Scordamaglia, Consigliere Delegato Filiera Italia

Consigliere Delegato Filiera Italia – Francesco Gianfrotta, Fondazione Osservatorio Agromafie

Fondazione Osservatorio Agromafie – Marco Lavazza, Vice Chairman LAVAZZA S.P.A.

Vice Chairman LAVAZZA S.P.A. – Francesco Pugliese, Vicepresidente Nazionale Confcommercio

Vicepresidente Nazionale Confcommercio – Oliviero Giacomo Falconi, Responsabile Servizio Agri Banking BPER Banca

ORE 11.45

Intervento Ministro Raffaele Fitto (Video)

Ministro per gli Affari Europei, le Politiche di Coesione e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

ORE 12:45

Intervista a Umberto Quadrino

Presidente Tages Capital Sgr

ORE 13:15

Pausa Pranzo

ORE 14.45

Panel “Il Sistema Paese”

Introduce Giorgio Rusconi, della Rusconi Law Firm, Presidente IEF Lombardia e ne discute con:

Antonio De Matteis, Ceo di Kiton S.p.A.

Ceo di Kiton S.p.A. Pierluigi Cocchini, Amministratore delegato La Rinascente S.P.A.

Amministratore delegato La Rinascente S.P.A. Marco Mandelli, Chief Corporate & Investment Banking Officer di BPER Banca

Chief Corporate & Investment Banking Officer di BPER Banca Ilaria Cavo, Vicepresidente Commissione Attività Produttive Camera dei Deputati

Vicepresidente Commissione Attività Produttive Camera dei Deputati Andrea Prencipe , Rettore Luiss Guido Carli

, Rettore Luiss Guido Carli Katia Da Ros, Vicepresidente e Amministratore Delegato di Irinox e Vicepresidente di Confindustria

Vicepresidente e Amministratore Delegato di Irinox e Vicepresidente di Confindustria Eduardo Teodorani Fabbri, Chairman ANIVAD S.P.A

ORE 15.45

Intervista a Matteo Marzotto

Presidente Minerva Hub

ORE 16:20

Intervista a Flavio Briatore

Consiglio di Amministrazione Majestas

ORE 17:00

Panel “Il Territorio si racconta: il Piemonte”

Introduce Antonio Graziano, CEO Gruppo Rigenera e membro del Board IEF, modera Giuliana Cirio, Direttore Generale Confindustria Cuneo e ne discute con:

Marco Gay, Presidente Confindustria Piemonte

Presidente Confindustria Piemonte Dario Peirone, Presidente Ceipiemonte

Presidente Ceipiemonte Mauro Gola, Presidente Camera di Commercio di Cuneo

Presidente Camera di Commercio di Cuneo Guido Saracco , Rettore Politecnico di Torino

, Rettore Politecnico di Torino Giuseppe Aimi, Responsabile Direzione Territoriale Nord Ovest di BPER Banca

Responsabile Direzione Territoriale Nord Ovest di BPER Banca Licia Mattioli, Amministratore Delegato Mattioli SPA

ORE 18.05

Intervista a Virginia Borla

Executive Director, Business Governance Banca dei Territori INTESA SANPAOLO

SABATO 30 SETTEMBRE

ORE 09:00

Registrazione partecipanti

Ore 9.50

Saluti iniziali

Benedetto Lipari

Generale di Divisione, Comandante Regionale Piemonte e Valle d’Aosta della Guardia di Finanza

ORE 10:00

Panel “Banche e Territori nel processo di internazionalizzazione del Made in Italy”

Introduce Francesco Corbello, partner di Dubai Investment Development Agency e ne discute con:

Alessandro Decio, Amministratore Delegato Banca Desio e Brianza

Amministratore Delegato Banca Desio e Brianza Stefano Vittorio Kuhn , Chief Retail & Commercial Banking Officer di BPER Banca

, Chief Retail & Commercial Banking Officer di BPER Banca Oscar Farinetti , Fondatore Eataly

, Fondatore Eataly Alfonso Dolce, Chief Executive Officer, DOLCE&GABBANA

Chief Executive Officer, DOLCE&GABBANA Elbano De Nuccio , Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

, Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Domenico De Angelis, Condirettore Generale di Banco BPM

Condirettore Generale di Banco BPM Marco Gubitosi, Partner Legance Avvocati

Partner Legance Avvocati Pasquale Casillo, Presidente CDA Banca Popolare di Bari

Presidente CDA Banca Popolare di Bari Giuseppe Ghisolfi, Consigliere WSBI (Istituto Mondiale delle Casse di risparmio), Consigliere CNEL, Direttore Banca Finanza

Consigliere WSBI (Istituto Mondiale delle Casse di risparmio), Consigliere CNEL, Direttore Banca Finanza Enrico Berruti, Direttore corporate di Gruppo Banca di Asti

ORE 11:45

Intervista Stefano Pontecorvo

– Presidente Leonardo S.P.A., Vicepresidente Forum Italiano dell’Export

ORE 12:30

Panel “Infrastrutture e Trasporti”

Introduce Riccardo Maria Monti, componente del Board IEF e ne discute con:

– Leonardo Massa , Managing Director MSC Crociere

, Managing Director MSC Crociere – Claudio Andrea Gemme, Presidente Fincantieri Infrastrutture

Presidente Fincantieri Infrastrutture – Andrea Del Moretto, Responsabile Servizio Large Corporate di BPER Banca

Responsabile Servizio Large Corporate di BPER Banca – Gaetano Frulli, Presidente Nuova Fiera del Levante

Presidente Nuova Fiera del Levante

ORE 15:00

Panel “Geopolitica”

Introduce On. Marco Minniti, Presidente Fondazione Med’Or che terrà Keynote speech su “Situazione Geopolitica del Mediterraneo” e ne discute con:

– Piero Fassino, Componente Commissione Difesa già Ministro Commercio Estero

– Angelino Alfano, Socio e Leader del Focus Team Public International Law & Economic Diplomacy BonelliErede, Presidente Gruppo Ospedaliero San Donato

– Stefano Bellucci, Responsabile Servizio Global Transaction Banking di BPER Banca

– Anna Mareschi Danieli, Presidente Confindustria Slovenia, Vice Chairwoman Acciaierie Bertoldi Safau S.P.A.

ORE 16.00

Intervista a Jacob Agam

Fondatore Vertical Capital Group

ORE 16:30,

Intervista ai Presidenti di Regione e ai Sindaci d’Italia



Interverranno:

Alberto Cirio, Presidente Regione Piemonte

Presidente Regione Piemonte Michele Emiliano, Presidente Regione Puglia

Presidente Regione Puglia Stefano Bonaccini, Presidente Regione Emilia-Romagna

Presidente Regione Emilia-Romagna Giovanni Toti, Presidente Regione Liguria

– Marco Bucci, Sindaco di Genova (TBC)

– Marco Fioravanti, Sindaco Ascoli Piceno

– Massimo Grillo, Sindaco di Marsala

– Flavio Di Muro, Sindaco di Ventimiglia

– Alessandro Delli Noci, Assessore al Commercio Estero Regione Puglia, Già Vicesindaco di Lecce

ORE 18:15

Intervista a Robert Allegrini

Presidente National Italian American Foundation NIAF (in collegamento da Washington D.C.)

ORE 18.30

hiusura Quinta Edizione Stati Generali dell’Export con

– Antonio Tajani, Ministro degli Afari Esteri e della Cooperazione Internazionale (TBC)

– Lorenzo Zurino, Presidente del Forum Italiano dell’Export

GLI STATI GENERALI DELL’EXPORT SONO PATROCINATI DA:

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Simest – Gruppo CDP, Confindustria Piemonte, Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Torino, Camera di Commercio di Cuneo, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Nuova Fiera del Levante

MAIN SPONSOR

BPER Banca

SPONSOR

Kiton, Rigenera HBW, ASF Logistic & Transport, Ujet, DR Automobiles, Web Automotive, C-Men, Castellari Bergaglio, D&D Italia (D’Amico), Claf Group, Caffè Siag, Nola Business Park CIS SpA – Interporto Campano SpA.

SPONSOR TECNICI

Grafica Nappa, Calibra-T

CHARITY PARTNER

Lega del Filo d’Oro

IN COLLABORAZIONE CON

M. Cilento & F.llo