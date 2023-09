Il “Cuneo Bike Festival” 2023 dà i numeri: 3.700 km di pedalate e oltre 500 partecipanti ai talk

La terza edizione del “Cuneo Bike Festival” si concluderà formalmente soltanto martedì 3 ottobre, con l’ultimo appuntamento per i ragazzi de “I martedì in mtb: mini corso pratico di guida”, ma i primi numeri a bilancio dimostrano il successo dell’iniziativa organizzata dall’ufficio mobilità del Comune di Cuneo.

Con le 8 pedalate sono stati percorsi 3.700 km da quasi 600 partecipanti e oltre 500 persone hanno partecipato ai 14 eventi e talk proposti durante il festival che si è svolto da mercoledì 20 a martedì 26 settembre. Particolarmente apprezzati anche gli eventi legati al mondo della scuola: il “Bike to School”, che lo scorso anno ha visto la partecipazione di 300 studenti, quest’anno ha avuto un sold-out di presenze coinvolgendo 450 ragazzi delle scuole primarie e secondarie di 1° grado, mentre al cinema Monviso l’ultracyclist Omar di Felice e il professor esperto del CNRR e meteorologo Cristian Rendina hanno parlato a 980 giovani del cambiamento climatico, tra viaggi e scienza, nell’ambito del progetto “Le vie dell’acqua”.

Oltre 170 i lavoratori che hanno fatto colazione in sella alla bici prima di andare a lavorare grazie al “Bike to Work” e 250 i partecipanti alla pedalata “Bimbinbici”, la festa a pedali organizzata insieme a Fiab Cuneo Bicingiro. Impossibile stimare gli innumerevoli passaggi di curiosi e appassionati al villaggio del “Cuneo Bike Festival”, allestito in via Roma in collaborazione con Confartigianato Cuneo, così come il numero di bambini e ragazzi che hanno sfidato le gimkane proposte dal GS Passatore nel “luogo dei giochi” a loro dedicato in via Roma.

“Vedere i primi numeri conclusivi del festival dà grande soddisfazione, in particolare vista la forte affluenza che ha dimostrato l’interesse della nostra città al tema della mobilità dolce – commenta a caldo Luca Pellegrino, assessore alla Mobilità del Comune di Cuneo -. In particolare, sono rimasto piacevolmente colpito dalla grande risposta della cittadinanza al tema dello spostamento casa-lavoro: in tantissimi hanno fatto colazione in bicicletta prima di andare al lavoro con ‘Bike to Work’ e in altrettanti sono intervenuti alla premiazione dei partecipanti più attivi all’iniziativa del Comune di Cuneo dal titolo ‘Facce da Bike to Work’. Anche quest’anno il festival ha mantenuto alto il livello dei talk con ospiti che hanno emozionato, fatto riflettere e che sono stati premiati dagli applausi del variegato pubblico. In crescita anche i numeri delle scuole presenti che come sempre dimostrano grande collaborazione e interesse alle tematiche di sostenibilità.”.

Il “Cuneo Bike Festival”, ideato, progettato e promosso dall’ufficio mobilità del Comune di Cuneo con Confartigianato e FIAB Cuneo Bicingiro è frutto di un grande lavoro di squadra che ha visto coinvolti il Parco Fluviale Gesso e Stura, il Servizio Civile Universale e Servizio Civico del Comune di Cuneo, l’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle, Confindustria Cuneo, Confcommercio, Conitours, Fondazione Nuto Revelli, Associazione PRE.ZIO.SA., l’Unione Nazionale Italiana Volontari pro ciechi, La Fausto Coppi con il CSV, il GS Passatore. Il Cuneo Bike Festival è stato finanziato da Comune di Cuneo, Confartigianato, FIAB Cuneo Bicingiro con il supporto di Fondazione CRC.