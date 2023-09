Mercanico autunnale

Domenica 12 novembre, a partire dalle ore 8 del mattino e sino al calare del sole, il centro cittadino di Saluzzo ospiterà l’ultima data annuale del MercAntico. Una manifestazione che oramai da diversi anni si propone di portare Saluzzo a far parte di un circuito mensile di appuntamenti in Piemonte che riscuotono grande successo di pubblico e che soprattutto offrono occasione di promozione della Città e del territorio che la circonda.

Il “MercAntico”, mercatino dell’Antiquariato minore e dell’usato, è l’appuntamento che raccoglie decine di espositori e appassionati di hobbismo e collezionismo. Le vie del centro cittadino si popolano in queste domeniche di bancarelle di antiquariato di ogni tipologia e genere. Oggetti, mobili e arredamento per la casa: tante curiosità che torneranno a invadere le vie pedonali per gli appassionati del vintage e del collezionismo. Davvero tutti troveranno qualcosa di proprio gusto.

E se non lo troveranno, avranno Saluzzo per rifarsi passeggiando o visitando i Musei cittadini!

Per poter partecipare, è necessario inviare la domanda di adesione all’indirizzo e-mail:

[email protected], scaricabile direttamente dal sito www.fondazionebertoni.it, suddivisa in categoria hobbisti muniti di tesserino rilasciato dalla Regione Piemonte oppure in commercianti con autorizzo su aree pubbliche. Per qualsiasi informazione, contattare il numero 366/7448813 oppure all’indirizzo e-mail [email protected]

NON FINISCE QUI…

Giovedì 8 dicembre i Mercatini del Natale invaderanno la Città di Saluzzo. Protagonisti nuovamente gli artigiani intagliatori, i piccoli giocattoli in legno, le sculture e tante occasioni per pensare e comprare i regali del Natale.

Domenica 10 dicembre i mercatini della Fab arriveranno anche, per la prima volta in versione natalizia, a Busca! Anche qui si potranno trovare idee regalo realizzate artigianalmente, adatte sia a grandi che piccoli.

Domenica 17 dicembre il mercatino del Natale animerà Castellar, lungo le vie degli Spaventapasseri: falegnami e sculture, prodotti di territorio e tante sorprese.

