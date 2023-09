Volley A1/F – Precampionato: Cuneo si impone in 4 set contro Pinerolo

Davanti a un folto pubblico la Wash4Green Pinerolo e la Honda Olivero S.Bernardo Cuneo non si sono risparmiate nel test match disputatosi ieri (sabato 23) al Pala Bus Company di Villafranca Piemonte.

A due settimane dall’incrocio della prima di campionato sullo stesso taraflex la Honda Olivero S.Bernardo Cuneo si è imposta in 4 set (22-25, 23-25, 25-23, 23-25). Per le biancorosse passi avanti significativi in confronto al doppio test con Mondovì; in particolare, rispetto all’allenamento congiunto di due giorni prima al PalaManera, a fare la differenza è stata la buona prestazione al servizio, che ha consentito a capitan Signorile e compagne di essere efficaci nella fase muro-difesa. Top scorer biancorosse con 15 punti Anna Adelusi, ancora in evidenza a muro, e Anna Haak, solida in ricezione e con il 50% in attacco. Amandha Sylves ha chiuso con 13 punti e il 43% in attacco; per lei anche 3 muri e tantissimi palloni toccati a rete.

Dopo un giorno e mezzo di riposo, domani pomeriggio le cuneesi torneranno al lavoro per una seduta di tecnica e di pesi. Mercoledì 27 Lena Stigrot, oggi attesa dall’ultima partita del torneo preolimpico a Lodz contro gli Stati Uniti, raggiungerà Cuneo per unirsi al gruppo all’indomani, giorno della presentazione ufficiale presso il Paulaner Oktoberfest Cuneo (ore 18,30, ingresso libero). Sabato 30 settembre e domenica primo ottobre la Honda Olivero S.Bernardo Cuneo sarà impegnata nel secondo Trofeo Ferramenta Astori al PalaGeorge di Montichiari con Roma Volley Club, Itas Trentino e Volero Le Cannet.

