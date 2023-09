Successo di partecipanti per il seminario formativo rivolto al mondo 0-6

Sono stati 220 i partecipanti al seminario “Cantieri di comunità educanti. Coordinamenti pedagogici territoriali e formazione come trame del sistema 06”, organizzato dal Comune di Cuneo e il Sistema Infanzia, in collaborazione con il Gruppo Nazionale Nidi e Infanzia, che si è tenuto lo scorso sabato presso la sede universitaria ex Mater Amabilis a Cuneo.

Il seminario, rivolto ad insegnanti, educatori, formatori, operatori e personale che lavora nella fascia 0-6 anni, è stato organizzato nell’ambito della recente istituzione del Coordinamento Pedagogico Territoriale (CPT).

La giornata ha visto i partecipanti impegnati la mattina in una plenaria e il pomeriggio, suddivisi in gruppi più piccoli, in diversi cantieri di lavoro che hanno permesso loro di lavorare concretamente su quattro diverse tematiche.

I partecipanti al seminario, provenienti da tutta la regione, hanno potuto seguire approfondimenti su aspetti molto diversi, e con tagli metodologici differenti, di quella che è la delicata professione di chi lavora con bambini della fascia 0-6.

Nel corso della plenaria, dopo il saluto della sindaca Patrizia Manassero, i lavori sono stati aperti da Ivan Biga, responsabile dei Servizi Prima Infanzia del Comune di Cuneo, e coordinati da Maria Antonietta Nunnari, referente del Gruppo territoriale Nidi e Infanzia Piemonte. Sono poi intervenuti Alessandro Porcheddu (psicopedagogista e presidente del Coordinamento Pedagogico Territoriale di Sesto S. Giovanni e Cologno Monzese) con un focus sulle sfide del sistema educativo integrato, Anna Lia Galardini (pedagogista, formatrice e consulente pedagogica) che ha trattato il tema della comunità per crescere e far crescere, Marina Maselli (pedagogista, e coordinatrice pedagogica 0-18 del Comune di Forlì) con un approfondimento su Coordinamenti pedagogici territoriali e formazione e infine Achille Orsenigo (psicosociologo, consulente e formatore) con uno sguardo sulla costruzione di processi di coordinamento.

Nel pomeriggio, invece, i tavoli di riflessione e confronto hanno approfondito le varie tematiche oggetto di lavoro in maniera più concreta e operativa, permettendo ai partecipanti di mettersi in gioco in prima persona.

Barbara Zoccatelli, Gabriella Celentano, Marianna Vaccalluzzo e Michela Ferrero hanno trattato con i partecipanti al loro cantiere il tema della “bellezza”, dal diritto al bello alla necessità di insegnare la bellezza ai bambini fin da piccolissimi. Donatella Scarzello, Monica Il Grande, Beatrice Tobruk e Cristina Galaverna hanno invece lavorato con i partecipanti al cantiere sulla tematica della “cura”, intesa come necessità e capacità di sentirsi pensati e oggetto di cura, migliorando la qualità del contesto in cui si vive e lavora. Donatella Gertosio, Venusia Vitale e Daniela Bulgarelli hanno approfondito con i partecipanti il concetto di “comunità di pensiero”, intesa come visione e progettazione condivise tra coloro che operano quotidianamente all’interno delle strutture che accolgono bambini della fascia di età 0-6. Infine, il tavolo di lavoro tenuto da Ivan Biga, Laura Donà, Giovanni Borgarello, Claudia Ottella, Paola Zonca e Laura Gallina ha approfondito il tema dei Coordinamenti pedagogici territoriali, che possono costituire un elemento indispensabile nella governance locale del sistema pedagogico integrato.

“Un momento formativo che ha richiesto uno sforzo organizzativo non indifferente ma che credo sia stato prezioso per tutti i partecipanti – il commento dell’assessora ai Servizi educativi del Comune di Cuneo Paola Olivero -. Ritagliare dei momenti di approfondimento e confronto tra gli operatori di un ambito prezioso e delicato come quello di coloro che lavorano ogni giorno con i nostri bambini è qualcosa di davvero importante e la calorosa, oltre che numerosa, risposta che abbiamo avuto ne è la prova. Il mio grazie e quello dell’Amministrazione va a tutti i soggetti che si sono adoperati ed hanno collaborato con noi per la buona riuscita del seminario: i relatori, le referenti del Gruppo Nazionale Nidi e Infanzia del Piemonte e Sodexo”.