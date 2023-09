Grazie alla Carta F6G e ANFN ingresso scontatissimo al Parco Zoom

Appuntamento sabato 23 settembre dalle ore 10 in via Piscine, 36 a Cumiana (TO) per una giornata dedicata agli associanti ANFN con ingresso fisso di 60 Euro a famiglia, senza limiti per i componenti e in più, per i possessori della CartaF6G, un simpatico e originale omaggio.

Dopo tre anni di forzata rinuncia, finalmente, grazie alla collaborazione ed alla disponibilità di Zoom Torino, il primo bioparco immersivo d’Italia, il coordinamento ANFN piemontese ha il piacere di riproporre una giornata all’insegna della scoperta, dell’avventura e del divertimento per tutta la famiglia.

Per avere un’anticipazione di quello che potrete vedere e sperimentare visitate il sito www.zoomtorino.it!

La sorpresa più grande, però, è che il prezzo di ingresso è fisso a famiglia: 60 euro, pertanto non si paga in relazione alla numerosità dei famigliari presenti, tutti trattati allo stesso modo! Dalle 10.00 e fino alle 11.30, sarà allestita un’area di accoglienza dove poter ritirare il coupon che darà diritto, a tutte le famiglie in regola con la tessera 2023 di ANFN, ad avere un biglietto per ogni componente presente, in più, per i possessori della CartaF6G validata verrà offerto un simpatico e originale omaggio.

Si ricorda che la tessera ANFN, oltre a questa importante opportunità dà diritto a tante altre possibilità di conoscere iniziative a favore della famiglia nonchè sostenere una realtà che da anni lavora e sensibilizza sia livello nazionale che a livello locale sull’importanza della genitorialità e la natalità

Un ringraziamento particolare, inoltre, a Valmora – Acque minerali, Coldiretti Piemonte e Manta Foods – prodotti derivati da frutta biologica, che permetteranno di offrire alcune sorprese a tutte le famiglie presenti.

All’interno del Parco, oltre a diversi punti ristoro, sono presenti ampie aree attrezzate per pic-nic.

Un’occasione davvero unica: per la prima volta una realtà che non guarda al numero dei componenti ma semplicemente alla famiglia. Finalmente un appuntamento in cui avere tanti figli non è un aggravio!

Per organizzarci al meglio chiediamo alle famiglie, se possibile, di segnalare entro giovedì 21 settembre la propria partecipazione all’indirizzo [email protected], dove sarà anche possibile richiedere eventuali ulteriori informazioni.

Non ci resta che darvi l’arrivederci a sabato 23 settembre in strada Piscina 36 a Cumiana (Torino) al BioParco Zoom, allargate l’invito…