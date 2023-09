Domani a Cuneo la sesta edizione del festival Great Innova

Domani, sabato 16 settembre dalle 9 alle 13, presso l’auditorium Varco(via Pascal, 5) a Cuneo, si svolgerà “#pantarei404, l’universo in una stanza”, sesta edizione del Festival dell’Innovazione Great Innova, organizzato dall’omonima associazione cuneese. Con gli interventi di massimi esperti a livello nazionale nel settore dell’innovazione, il festival proverà a rispondere quest’anno ai dilemmi che emergono quando si cerca di conciliare gli sviluppi tecnologici con i valori morali e sociali. Great Innova 2023 è patrocinato dalla Commissione Europea, EuropeDirect Cuneo, Regione Piemonte, Provincia di Cuneo e Comune di Cuneo. L’iniziativa è realizzata con il contributo di Associazione Great Innova, Fondazione CRC, Fondazione DIG421, Tesisquare, Banca Cassa di Risparmio di Savigliano, Sistemi Cuneo, Greenhas Group e in collaborazione con Startup Grind Cuneo, CDVM Cuneo e Muses. L’ingresso al festival è gratuito e comprende la tessera di socio temporaneo all’associazione Great Innova per tutta la durata della manifestazione. Per maggiori informazioni sul festival e per scoprire le finalità dell’associazione contattare il numero 349/2549422 o visitare il sito internet www.associazionegreatinnova.it. È anche possibile mandare un’e-mail all’indirizzo [email protected]