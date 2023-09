Riparte la programmazione di IDEAWEBTV: tornano i “Terzo Tempo”, trasmissione e podcast!

Microfoni, cuffie, connessioni: è tutto pronto (o quasi). Con l’inizio dei maggiori campionati calcistici in Piemonte e, quindi, anche in Granda, parte anche la stagione 2023-24 di trasmissioni ed iniziative di IDEAWEBTV! Da domani, lunedì 11 settembre, sarà tempo di tornare in postazione ed in onda: alle 20.30, infatti, in DIRETTA STREAMING sui nostri canali Facebook e Youtube, andrà in scena la prima puntata (e puntando la sempre più vicina numero 100) della nuova stagione di “Terzo Tempo”, l’originale e la più imitata trasmissione di approfondimento sportivo settimanale della provincia, con ospiti, immagini ed il consueto clima informale, condotto da Edward Pellegrino e Danilo Lusso.

Martedì 12 settembre, invece, riprenderà il nostro podcast “Terzo Tempo – Tribuna Stampa” che, dopo gli ottimi riscontri della prima edizione, tornerà a far compagnia ai nostri lettori e, in questo caso, ascoltatori, trattando i temi più “caldi” della settimana sportiva: il podcast, come ormai tradizione, sarà pubblicato su www.ideawebtv.it nella tarda mattinata/primo pomeriggio del martedì e sarà disponibile anche sul nostro canale di Spotify.

Si riparte, quindi, dai format più collaudati e di successo, ma sono previste grandi novità, esclusive e servizi. Stay Tuned!