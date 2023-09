12 itinerari in automobile, uno per ognuna delle “zone” in cui Confartigianato Cuneo ha diviso a livello organizzativo la provincia, per raccontare particolarità e realtà economiche della Granda. Oltre 1000 chilometri totali per un viaggio volto a valorizzare anche il comparto automotive, con le sue specificità, e i principi di innovazione, sicurezza stradale e propensione alla sostenibilità. E poi ancora 92 nuovi “Creatori di Eccellenza”, che vanno a sommarsi alle 380 imprese coinvolte nei primi quattro anni del progetto: 27 imprese del settore moda (abbigliamento, accessori, oreficerie), tra le più veraci espressioni del “made in Italy”; 23 pastifici artigiani, custodi della grande tradizione della “pasta fresca” piemontese e cuneese; infine 42 ristoranti con i rispettivi cuochi artigiani, che hanno interpretato “la pasta” in altrettante ricette, coniugando tradizione e uso di materie prime locali adardite innovazioni e contaminazioni gastronomiche.

Questi i numeri del quinto volume de “Creatori di Eccellenza. Esperienze Artigiane”, che, dopo la “prima” presentazione svoltasi lo scorso 1° agosto a Villa Tornaforte-Aragno di Cuneo, verrà illustrata nell’ambito di Cheese 2023 il prossimo venerdì 15 settembre, alle ore 17.00, nella centralissima Piazza Caduti per la Libertà.

Moderati da Luca Ferrua, direttore de ilgusto.it, dialogheranno sul rapporto tra territorio, artigianato, imprese e turismo Luca Crosetto, Presidente Confartigianato Imprese Cuneo; Marco Protopapa, Assessore all’Agricoltura della Regione Piemonte e Beppe Carlevaris, Presidente Visit Piemonte. A seguire le testimonianze di tre giovani imprenditori protagonisti delle pagine della prestigiosa pubblicazione: Edoardo Ferrari (Ferrari Specialità Alimentari, Cherasco), Silvia Fissore (Osteria La Pimpinella, Bra) e Giorgia Nervo (Sarta e stilista di Sommariva Perno). Guest dell’incontro, al quale è prevista la presenza di Carlo Petrini, fondatore e presidente internazionale di Slow Food, il celebre panificatore Fulvio Marino, cuneese di Cossano Belbo.

L’evento sarà allietato dalle musiche classiche e dalle canzoni pop selezionate dal Maestro Enrico Miolano (direttore dell’Associazione Corale “I Polifonici del Marchesato”di Saluzzo) per accompagnare idealmente i 12 percorsi automobilistici raccontati nella guida.

Ai partecipanti sarà consegnato un buono per una consumazione omaggio di un piatto di pasta – non a caso, focus alimentare della pubblicazione – presso lo stand di Confartigianato Cuneo, main partner della manifestazione.

«Il progetto Creatori di Eccellenza, – spiega Luca Crosetto, presidente di Confartigianato Cuneo – avviato nel 2019 anche attraverso la registrazione di un apposito “marchio”, intende evidenziare l’artigianalità nella trasformazione delle materie prime, promuovendo in un mix virtuoso imprese, prodotti e territorio. Quest’anno abbiamo posto un accento particolare sul settore auto, comparto che con i suoi autoriparatori sta attraversando forti e repentini cambiamenti legati alle nuove forme di mobilità sostenibile, e da sempre, con il suo iconico design è espressione di bellezza ed eleganza. Attraverso il racconto delle aziende e dei piatti di pasta fresca tipici dei territori cuneesi, poi, intendiamo esprimere la grandezza della nostra provincia, in un’ottica culturale e di turismo esperienziale».