Coppa Italia Regionale Femminile: ufficiali abbinamenti, formula e programma

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale di Piemonte VdA ha deliberato la

seguente programmazione della Coppa Italia Calcio Femminile. Le 19 squadre partecipanti saranno inserite in tre triangolari, sviluppati in gare di sola andata, e cinque abbinamenti, con format andata/ritorno, composti con criterio di vicinorietà:

ABBINAMENTO 1

BULE BELLINZAGO

UNION NOVARA

ABBINAMENTO 2

ACADEMY PRO VERCELLI

ACF BIELLESE

ABBINAMENTO 3

CASELLE CALCIO

TORINO WOMEN

TRIANGOLARE 4

ACCADEMIA TORINO CALCIO

FEMMINILE JUVENTUS TORINO

RIVOLI CALCIO

ABBINAMENTO 5

CIT TURIN

TORINO F.C.

TRIANGOLARE 6

FOOT BALL CLUB RIVESE

PIOSSASCO

SAN GIORGIO PIOSSASCO

TRIANGOLARE 7

AREA CALCIO ALBA ROERO

MUSIELLO A.C. SALUZZO

RACCO 86

ABBINAMENTO 8

ALESSANDRIA

NOVESE CALCIO FEMMINILE

Calendario abbinamenti: andata 26 novembre, ritorno domenica 3 dicembre

Calendario triangolari: 26-29 novembre, 3 dicembre

Quarti di finale

Le gare dei quarti di finale si disputeranno, con format andata/ritorno, domenica 10 e domenica 17 dicembre 2023, secondo questi abbinamenti:

A. vincente abbinamento 1 – vincente abbinamento 2

B. vincente abbinamento 3 – vincente triangolare 4

C. vincente abbinamento 5 – vincente triangolare 6

D. vincente triangolare 7 – vincente abbinamento 8

Accederanno alle semifinali le squadre che avranno totalizzato il maggior numero di reti nei due rispettivi incontri; in caso di parità verrà attribuito valore doppio alle reti segnate in trasferta; in caso di ulteriore parità verranno disputati i tempi supplementari, prima di procedere all’esecuzione dei calci di rigore.

Semifinale

Le gare delle semifinali si disputeranno, con format andata/ritorno, domenica 14 e domenica 21 gennaio 2024, secondo questi abbinamenti:

E. Vincente abbinamento A – vincente abbinamento B

F. Vincente abbinamento C – vincente abbinamento D

Accederanno alla finale le squadre che avranno totalizzato il maggior numero di reti nei due rispettivi incontri; in caso di parità verrà attribuito valore doppio alle reti segnate in trasferta; in caso di ulteriore parità verranno disputati i tempi supplementari, prima di procedere all’esecuzione dei calci di rigore.

FINALE

Le vincenti delle semifinali disputeranno la finale, in gara unica su campo neutro, domenica 28 gennaio 2024. Al termine dei tempi regolamentari, ove si configurasse una situazione di parità, verranno immediatamente effettuati due tempi supplementari, seguiti – in caso di ulteriore parità – dall’esecuzione dei calci di rigore. La vincente della finale accederà alla fase nazionale della manifestazione, prevista per il mese di maggio 2024.