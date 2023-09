“500 oggetti di design MAP” è il titolo della mostra personale di Marzio Avalle che si svolgerà, dal 12 al 24 settembre 2023, all’associazione BrArte, via Vittorio Emanuele II- 148- Bra. Vernissage martedì 12 settembre ore 18,00.

Marzio Avalle è conosciuto come Map perché ex titolare, con la moglie Fiorella Nemolis, del negozio MAP di oggettistica – design e di artigianato artistico e gadget, sito fino al 2013, in via Principi di Piemonte, n. 39, Bra (Cn).

Il suo percorso artistico comprende diverse fasi, tra cui, quelle vibranti che hanno dato vita a circa 500 oggetti di design per la casa e gadget, progettati e costruiti dal poliedrico Marzio Avalle nel suo laboratorio.

Da quella fucina di idee e di lavorazioni, sono usciti nei 45 anni di attività, circa 1600 pezzi confluiti nel negozio MAP, in via Principe – 39, Bra.

Visitare l’esposizione è un viaggio indietro nel tempo, un momento di incontro gioioso tra vecchi e nuovi amici, che hanno condiviso con gli oggetti design di Marzio Avalle un pezzetto di vita.

La mostra è visitabile da martedì 12 a domenica 24 settembre 2023.

Per informazione:

ASSOCIAZIONE BRARTE – tel.338.420405

mail: [email protected]

Orari: Giovedi – Venerdi – 16,30 – 19,00

Sabato -10,00-12,00 /16,30 -19,00

Domenica – 10, 00 -12,00