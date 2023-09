Domenica c’è Saluzzo-Fossano, Prato: “Gara tosta su un campo difficile”

Superato lo scoglio del primo turno di Coppa Italia, il Fossano Calcio è pronto a dare il via al campionato di Eccellenza 2023-24. Fra le favorite del torneo, secondo i pronostici degli addetti ai lavori, la formazione di mister Matteo Solari è subito messa alla prova, al debutto nel Girone B, sul campo di un’altra potenziale big, il Saluzzo Calcio.

Fra i volti nuovi dei blues il difensore Fabio Prato, alla sua prima esperienza in Granda ed in Piemonte, dopo la lunga avventura con la Cairese. Queste le sue parole alla vigilia del match del “Damiano”: “Mi aspetto una partita tosta su un campo difficile in cui, da come mi hanno riferito, negli scorsi anni poche volte il Saluzzo ha perso. Una gara quindi da affrontare con la testa giusta – sottolinea il difensore del Fossano – , un po’ come tutte, e speriamo di arrivarci nella condizione giusta dopo una preparazione tosta: il livello del campionato è buono e, per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati, dobbiamo non mollare di un centimetro ogni domenica, provando ad entrare in campo per raggiungere i tre punti”.

Ricordiamo che IDEAWEBTV seguirà in DIRETTA Saluzzo-Fossano: al termine, tutti gli approfondimenti, i video e le interviste.