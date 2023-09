“Immaginando…nuova musica in Piemonte”, un concerto a Savigliano

Con il concerto “Immaginando…nuova musica in Piemonte” Antidogma rende omaggio a Enrico Correggia che ha fondato l’associazione 44 anni fa

In occasione dei 90° compleanno del maestro saranno eseguiti alcuni suoi brani e altri scritti da noti compositori contemporanei dell’area piemontese, venerdì 8 settembre alle 21 a Savigliano in Palazzo Taffini

“Immaginando…nuova musica in Piemonte” è il titolo del concerto che si terrà, venerdì 8 settembre alle 21, nel Salone d’onore di Palazzo Taffini d’Acceglio a Savigliano, in via Sant’Andrea 53 (per gentile concessione della Banca Cassa di Risparmio di Savigliano).

Il concerto è organizzato nell’ambito della 44esima stagione di Antidogma Musica in collaborazione con il Civico Istituto Musicale “G.B. Fergusio” di Savigliano.

In programma brani degli autori contemporanei quali: Enrico Correggia, Gilberto Bosco, Gianluca Cascioli, Ludovico Einaudi, Luigi Giachino, Antonello Lerda, Paolo Minetti e Rita Portera.

Saranno interpreti Maria Claudia Bergantin soprano, Nino Carriglio clarinetto, Denis Simandy corno e Ancuza Aprodu pianoforte.

Il concerto vuole essere un omaggio al maestro, compositore e direttore d’orchestra Enrico Correggia in occasione del suo 90esimo compleanno.

Il maestro Correggia, che vive tra Torino e il suo “buen retiro” di Castellar di Saluzzo, è stato il fondatore, 44 anni fa, di Antidogma Musica e attualmente è il presidente onorario dell’associazione che vede alla direzione artistica il maestro Luigi Giachino.

L’associazione, da sempre molto attiva in ambito internazionale soprattutto per la diffusione della musica contemporanea sia italiana sia del resto del mondo, ha organizzato centinaia di concerti anche nei territori tra Saluzzo e Savigliano e desidera festeggiare il maestro Correggia con un programma che presenta alcuni suoi brani e altri scritti da noti compositori dell’area piemontese.

Ingresso libero