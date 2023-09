L’Alba Volley: ecco a voi la rosa 2023-24 di Serie B2!

Sono già passate due settimane dal primo incontro de L’Alba Volley formato 2023-24. Il nuovo roster continua il faticoso periodo iniziale tra palla, sabbia, sala pesi e piscina sotto la guida dello staff tecnico e del preparatore Davide Panero per la parte fisica.

Una stagione che si preannuncia molto intensa per la B2 inserita in un girone con parecchie squadre ulteriormente rafforzate rispetto alla passata stagione dove spiccano gli organici di Alessandria Volley (neo promossa ma con numerosi ottimi acquisti di categoria superiore), Florens Vigevano e le cinque squadre varesotte in cui il tasso tecnico lombardo rimane sempre molto elevato. Un campionato insomma non facile per il team albese che fin da subito è alla ricerca di trovare la giusta alchimia con il nuovo staff e un’amalgama di squadra che possa dare quel quid in più fin dalle prime gare del calendario.

Come accennato poco fa sarà composto da grandi novità lo staff che guiderà la prima squadra in questa quinta stagione del campionato di serie B2. A far le veci di primo allenatore in arrivo dalla Sicilia il palermitano Maurilio Anfuso. Giovane ma dai grandi trascorsi ha vissuto numerose esperienze nell’alto livello in società importanti quali Vero Volley Monza e Igor Volley Novara al fianco di luminari della pallavolo uno tra tutti Luciano Pedullà.

Insieme alle sue capacità il nuovo coach porta con sé il suo “braccio destro” Federica Oliva che dopo diverse annate come centrale al Sud Italia mette momentaneamente in stand by la carriera da giocatrice per ricoprire il ruolo di secondo allenatore al fianco del suo conterraneo.

A sostenere il duo siciliano in questa avventura ci sarà lo scout man Alessandro Cavallone che si occuperà di tutta la parte tattica e di preparazione gara per affrontare al meglio le avversarie di giornata. A completare lo staff della prima squadra le conferme del fisioterapista Gianluca Diale e dell’aiuto allenatore Stefano Quaglia.

Ed ecco arrivato il momento di svelare le giocatrici che difenderanno i colori biancoazzurri della prossima annata. Ad aprire le danze durante la presentazione accorsa martedì 29 agosto nell’arena estiva del Teatro Sociale nel centro di Alba sono state le quattro conferme della stagione passata.

Dopo non esser riuscita a concludere il campionato in seguito ad un infortunio è proprio la capitana Ilaria Demichelis la prima a salire sul palco, a seguire la rivelazione e giovanissima (2006) Giada Cattaneo, il libero albese Alice Lazzarin e l’ormai talento di casa classe 2004 Serena Alessandria.

Promossa dal settore giovanile, anche lei classe 2006 che andrà a comporre il roster dell’Under18 insieme a Cattaneo, Alexia Volocariu che farà parte della coppia di opposti insieme al graditissimo ritorno in maglia biancoazzurra della bomber Silvia Olocco.

A proposito di ritorni, anche lei dal VbC Savigliano, la centrale Ester Gallina con le sue schiacciate coinvolgerà sicuramente il pubblico del PalaCentrostorico di Alba. Grandissima storia per lei nel giovanile de L’Alba Volley fino all’Under16 con risultati strepitosi.

Altro centrale e new entry, proveniente questa volta dal Caselle, Alissa Quilico è pronta a dar man forte al muro albese.

La batteria dei laterali si arricchisce quest’anno di due pedine fondamentali con qualità tecniche indiscusse. Giulia Resmini, giovane (2005) atleta bergamasca per 4 stagioni tra le fila del Club76, porterà al roster langarolo tecnica, energia e spensieratezza. Esperienza e braccio pesante L’Alba Volley se li è aggiudicati invece con la firma di Anna Venturini, atleta veneta proveniente dalla B1 ma con diverse esperienze in categorie superiori.

Ad arricchire l’organico nel ruolo di palleggiatore Alessia Boggio proveniente dal Team Biella ed avversaria delle albesi nella passata stagione.

Cambierà anche il volto del libero: la maglia diversa sarà indossata da Ludovica Raimondo tra le file di Acqui Terme e pronta ad imbattersi in una nuova sfida lontana da casa.

Dodici personalità diverse che insieme al proprio staff tecnico stanno mettendo in mostra un’intensità di allenamento molto buona e che non vediamo l’ora di vedere in campo nei primi appuntamenti verso la metà di settembre.

Dopo la serata dedicata alle famiglie e alle proprie atlete la prossima settimana inoltre la società ha previsto una serata dedicata interamente agli sponsor per far conoscere da vicino le future atlete che porteranno nei vari palazzetti i colori de L’Alba Volley.

