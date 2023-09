Atletica Mondovì: gioie per Palladino e Scarrone al Meeting di Fine Raduno Lanci

Dopo la pausa estiva, il calendario dell’atletica su pista, prevedeva una gara unicamente riservata ai lanci sulla “Fantoni Bonino” in concomitanza con il termine dei raduni regionali della Fidal Piemonte svolti a Mondovì dal 22 agosto.

Grande partecipazione sulle pedane della quattro specialità (peso, martello, giavellotto e disco) di cadetti, allievi e assoluti: una 80 di atleti in tutto provenienti da Lombardia, Liguria e Toscana che si sono messi affrontati sotto l’attenta supervisione del responsabile di settore Maria Marello e i tecnici federali Nicola Vizzoni (argento olimpico a Sidney 2000 nel martello), Claudia Coslovich (primatista italiana giavellotto) e Zhara Bani pluricampionessa italiana di giavellotto.

Dopo giorni di allenamento intensi e correzioni tecniche, quasi tutti gli atleti hanno realizzato il proprio record persole. Molte soddisfazioni per i colori monregalesi: uno su tutti Federico Palladino che nel peso ha stabilito il suo nuovo personale scagliando la boccia da 5 kg a 13,43 metri con un miglioramento di oltre 30 cm (si segnala anche 31,73 nel disco). Discorso analogo per Matteo Scarrone nel giavellotto allievi: nella gara di casa Matteo eguaglia al centimetro il proprio p.b. con una spallata a 50,66 metri (stessa misura fatta segnare a Boissano a giugno).

Per entrambi una bella iniezione di fiducia in vista dei prossimi appuntamenti: i campionati regionali nel week end del 16 e 17 settembre che definiranno la squadra titolare per la finale “B” dei campionati italiani di società allievi a Beinasco in programma a Beinasco la settimana successiva.

In gara anche Marco Ambrosio che si è confermato sulle sue misure nel lancio del martello con un terzo lancio a 31,81 mt.