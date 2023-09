In arrivo la sesta edizione di Casa Cayega dedicata a tutti i sensi

Tutto è ormai pronto per Casa Cayega, la festa di Tenuta Carretta giunta alla sua 6ª edizione in calendario a Piobesi d’Alba domenica 10 settembre, con un programma rinnovato che vedrà il coinvolgimento di tutti i sensi dei partecipanti: gusto, olfatto, tatto, udito e vista.

Di anno in anno, Casa Cayega riunisce centinaia di appassionati di vino, cibo, attività all’aria aperta e musica, proponendosi ormai come un evento consolidato per il territorio. Tutto nasce nel 2018 per rendere omaggio ad uno dei vini di riferimento per il Roero, vera e propria icona per la cantina.

“Il Roero Arneis Docg Cayega nasce dal desiderio di Tenuta Carretta di dare una grande interpretazione delle potenzialità di un vitigno simbolo del territorio, a cui la tenuta di Piobesi d’Alba ha dedicato gran parte dei suoi vigneti, che si estendono ad anfiteatro sulle colline intorno alla cantina. In quest’area, formata da suoli antichi emersi da un mare preistorico, l’arneis, vitigno autoctono di origini medievali, si esprime in maniera importante, dando vita a un vino ricco, piacevole e vibrante grazie alla complessità minerale e all’intensità dei profumi, un vino bianco completo e adatto ad ogni occasione. Anno dopo anno questo prodotto si è affermato come vino di riferimento per la nostra cantina e uno dei baluardi della denominazione, ed è quindi un dovere, ma soprattutto sempre un piacere celebrarlo”, commenta Giovanni Minetti, Direttore generale di Tenuta Carretta.

Ecco il programma:

IL GUSTO – Dalle 12:30 alle 14:30

Presso l’Osteria La Via del Sale sarà possibile scoprire “Essenze, Aromi e Profumi”, il percorso di degustazione ideato dallo chef Flavio Costa per Casa Cayega. Flavio Costa, insignito della stella Michelin per il ristorante gastronomico di Tenuta Carretta, il “21.9”, guiderà i propri ospiti attraverso la sua cucina ricca di contaminazioni tra Piemonte (la sua terra adottiva) e Liguria (la sua terra natia), dove la terra incontra il mare.

Il menu, consultabile online sul sito di Tenuta Carretta, ha un costo di 42€ bevande escluse.

Posti limitati e prenotazione obbligatoria: 0173 387200 | [email protected]

Ore 15:00 e 16:30

Le degustazioni, precedute da una breve visita guidata della cantina, sono in programma in due diversi momenti della giornata. La prima, alle 15:00, avrà come filo conduttore proprio il Roero Arneis di casa. “Roero Arneis Cayega – vertical tasting” (€ 25) rappresenta un’opportunità unica per scoprire il fascino dell’evoluzione nel tempo di un vino – a torto – ritenuto da bere soltanto nell’anno successivo alla vendemmia. Un percorso articolato in cinque annate (scelte dal 2014 al 2021) che spiega nei fatti, cioè nel bicchiere, perché nell’Ottocento l’arneis venisse anche chiamato “nebbiolo bianco”.

Alle 16:30 sarà invece il momento di “Nebbiolando: alla scoperta dei vini a base nebbiolo di Tenuta Carretta” (€ 30), un vero e proprio percorso di formazione e promozione della conoscenza del nebbiolo in alcune delle sue sfaccettature. Tenuta Carretta è, infatti, una delle pochissime aziende piemontesi (forse l’unica?) ad avere vigneti di proprietà nelle diverse aree di Langhe e Roero atti alla produzione di vini a denominazione di origine figli del nebbiolo (Nebbiolo d’Alba, Roero, Barbaresco, Barolo).

Posti limitati (max 30 persone) e prenotazione obbligatoria.

L’OLFATTO – Dalle 15:00 alle 18:00

È la vera novità di questa edizione, e nasce come esperienza di Casa Cayega 2023 ma probabilmente sarà destinata a essere ripetuta nel tempo diventando un punto fisso nel percorso di visita alla cantina. Si tratta di una esperienza olfattiva articolata in un percorso realizzato nella bottaia e che prevede il riconoscimento degli aromi distintivi e caratteristici di tre vini dell’azienda: il Roero Arneis Cayega, il Barolo Cannubi e il Barbera d’Alba Bric Quercia. “Le identità olfattive dei vini di Tenuta Carretta” si presenta quindi come un inedito percorso multisensoriale che evidenzia e ribadisce l’importanza dell’associazione di vini e aromi.

L’ accesso è libero previa prenotazione.

IL TATTO – Dalle 15:00 alle 18:00

Casa Cayega è una festa per tutte le età. Dalle 15:00 alle 18:00 i bambini potranno dare spazio alla loro immaginazione con giochi di intrattenimento e animazioni.

L’UDITO – Dalle 18:00 alle 24:00

Le colline del Roero continuano ad animarsi anche all’ora del tramonto con l’Happy Cayega Hour che chiuderà la giornata. Dalle 18:00 alle 24:00 il programma prevede musica live con Noah Waldorf, accompagnato dall’immancabile Roero Arneis Cayega 2022 e dai piatti di Flavio Costa pensati per questo momento conviviale.

LA VISTA – Dalle 12:30 alle 24:00

La vista sarà appagata durante l’intera giornata dall’incomparabile cornice dei vigneti, della corte e dei percorsi in cantina di Tenuta Carretta.

PRENOTAZIONI

Per le degustazioni: https://www.tenutacarretta.it/prenota-una-visita-con-degustazione/

Per l’osteria: [email protected] – 0173.387200

In caso di maltempo il programma subirà le necessarie variazioni.