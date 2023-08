Capitano Christian Mancino: dal trionfo con la Rappresentativa U17 Piemonte-VdA, al professionismo con il Monopoli

Negli occhi, ancora, lo straordinario trionfo del 27 aprile scorso allo stadio “Silvio Piola” di Vercelli: la Rappresentativa Under 17 di Piemonte-VdA (allenata da Claudio Frasca) batte i pari età delle Marche 1-0, con il sigillo di Leone, e conquista il TDR 2023 dopo 54 anni (CLICCA QUI).

Capitano e leader degli U17 piemontesi-valdostani, il difensore Christian Mancino (CLICCA QUI). E proprio per Mancino, ora, inizia una nuova avventura. Dopo un lungo percorso con la maglia del Chieri, approda nel professionismo con la maglia del Monopoli. Farà parte della rosa del campionato di Primavera 2, con la possibilità di qualche chiamata dalla prima squadra di Serie C. In bocca al lupo Christian!