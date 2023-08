“Water of Love” per la XVIIma edizione di Mirabilia a Cuneo dal 30 agosto al 3 settembre

“Water of Love”, questo il titolo della XVIIma edizione di Mirabilia International Circus & Performing Arts Festival, ideato e organizzato dall’ Associazione IdeAgorà con la direzione artistica di Fabrizio Gavosto.

“Water of Love” (Acqua dell’Amore) è la traccia numero due dell’album di debutto che nel 1978 pubblicavano i Dire Straits ed è il titolo dell’edizione 2023 di Mirabilia.

Acqua e Amore, beni necessari, indispensabili per la vita umana. Beni da proteggere, accudire, preservare. Beni che possono e devono essere accessibili a tutti, che vanno difesi, tutelati ma anche festeggiati, condivisi, celebrati.

L’edizione 2023 presenta un cartellone estremamente ricco: percorsi di scoperta delle aree più innovative delle performing arts, spettacoli partecipativi, itineranti, intimi, site specific, di ricerca e molto altro, in un mosaico dove i linguaggi si mescolano, generi e stili si destrutturano, dove teatro fisico e teatro di ricerca, danza contemporanea e giovani produzioni di circo emergente, teatro di parola e circo di tradizione non solo si avvicendano, ma si conoscono e confrontano costruttivamente e la transdisciplinarietà di generi diventa bandiera di nuovi linguaggi possibili e da esplorare.

Mirabilia è sempre più orientato ad abbattere barriere e divisioni, e lo fa attraverso spettacoli pensati in chiave internazionale, oltre a tenere alta l’attenzione all’accessibilità dei luoghi delle rappresentazioni, cercando di ridurre il più possibile le barriere architettoniche; un festival capace di consigliare, incuriosire, suggerire, ma mai imporre: ogni spettatore potrà come sempre vivere il proprio Mirabilia, in un percorso di spettacoli che “disegnerà” in base ai propri interessi o percorrerà facendosi guidare semplicemente dall’applauso che proviene da una piazza o dalle risate che fuoriescono da un cortile.

Fabrizio Gavosto direttore artistico del Festival così introduce questa XVIIma edizione Cuneese; Mirabilia! Ogni edizione una nuova avventura! Ci sono edizioni che nascono quasi da sole, una via che si imbocca e risulta chiara fin da subito; altre invece hanno una gestazione più intensa, in cui la strada si traccia un pezzo alla volta e man mano si definisce. Quando capita così tutto lo staff tira fuori una grinta incredibile, è più faticoso per tutti, eppure -abbiamo imparato- da questo sforzo si creano forse le edizioni più significative.

“Water of Love”, Mirabilia 2023, è nata così, un pezzo alla volta, ed è stato un percorso intenso e bellissimo che ha permesso di interrogarsi su ogni scelta, e proprio per questo ha portato a collaborazioni meravigliose di ambito culturale, sociale e ambientale e ha consolidato le tante partnership di settore.

Mirabilia XVIIma edizione parla a tutti ed è di tutti, è riflessione, è leggerezza, è ironia, è ascolto, è la gioia di stare insieme, è rispetto, è guardare al futuro, è voglia inesauribile di trovare nuove fonti, nuovi bacini, nuovi percorsi, senza paura del futuro e con la convinzione che, goccia a goccia, insieme, non si può che fare un capolavoro! Vi aspettiamo al Festival!

Terminate le tappe On the Road di Savigliano, Alba, Vernante, e Busca la Città di Cuneo sarà nuovamente il cuore di Mirabilia, dal 30 agosto al 3 settembre 2023 con un ricchissimo cartellone di spettacoli molti dei quali gratuiti e la presenza di numerose eccellenze artistiche, di cui molte internazionali, programmate per la XVIIma edizione del festival. 5 giornate di Festival con più di 200 repliche, su 40 diverse location, oltre 50 Compagnie attese da Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Olanda, Bosnia ed Erzegovina, Brasile, Cile. 10 Prime assolute o nazionali.

Oltre che Circo, Teatro, Teatro di Strada, Danza e Concerti numerosi i progetti speciali programmati in esclusiva per la Città di Cuneo, a partire dall’incontro del progetto europeo Common Ground sul valore e la funzione delle arti performative nello spazio urbano; il progetto di internazionalizzazione InterSpazi sostenuto dal MiC – Direzione Generale Spettacolo, attraverso il Boarding Pass Plus 2022 – 2023 – 2024; il progetto Mirabilia Award, sviluppato con l’Associazione romana Dominio Pubblico e il network Risonanze, per i giovani del territorio; lo showcase sviluppato per il secondo anno consecutivo in collaborazione con la FNAS_Federazione Nazionale Arti in Strada. E ancora: l’incontro sulla sicurezza nello spettacolo dal vivo proposto in collaborazione con la Cooperativa Doc Servizi.

Molte anche quest’anno le partnership del Festival fra cui la nuova bellissima collaborazione con il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Torino che sarà a Mirabilia ‘23 con due distinti progetti, programmati per tutta la durata del Festival, per condividere con il pubblico formazione e ricerca accademica anche con coloro che non hanno con l’Università relazioni di studio o lavoro, attraverso progetti di ricerca e sperimentazione. Il primo progetto StudiUmLab è una installazione video esperienziale, il secondo, Dance4Ageing è una proiezione immersiva, dedicata agli over 65

Di rilievo anche la collaborazione fra Mirabilia e il SAICuneo, Sistema Accoglienza Integrazione, che rappresenta la rete degli Enti locali che promuovono e realizzano progetti di accoglienza integrata e diffusa a favore di persone titolari di protezione internazionale e richiedenti asilo. Il SAICuneo sarà presente con proposte di spettacolo, letture animate e laboratori che coinvolgeranno l’intera Piazza Virginio l’ultimo giorno del Festival e chiuderà la giornata con una grande milonga collettiva.

Riconfermato per il 2023 il MIRABILIA AWARDS. Con la collaborazione dell’Associazione romana Domino Pubblico e il network Risonanze, Mirabilia e la sua Direzione hanno tutorato, attraverso un percorso di formazione, 15 giovani under 30 del territorio, i quali durante l’inverno hanno selezionato autonomamente (visionandone materiale video, fotografico, schede artistiche, tecniche e logistiche) 4 spettacoli di compagnie artistiche che sono quindi programmate al Festival e concorreranno appunto per il premio Mirabilia Awards.

Questi gli spettacoli selezionati: “Bang Bang!” di compagnia The Clown Angels (IT), “Totem Tango” di compagnia Teatro Bislacco, “The Ranch is Empty/Capitale Umano” di Poetic Punkers (IT), “Doors”di Compagnia del Buco

Mirabilia accoglie nuovamente la Vetrina FNAS, per il secondo anno un totale di sei Compagnie, selezionate attraverso una call che presentano i loro spettacoli vincitori di danza e teatro urbano al pubblico del Festival e ai numerosi operatori professionali di settore presenti e provenienti da tutta Europa e non solo.

Questi gli spettacoli della Vetrina FNAS: “Di quel che resta” di APT/Contemporary Dance Project (nel Parco Amilcare Merlo presso la sede di Confindustria) ; “SteamPlant Movement” di Shedan Theater (itinerante in Via Roma); “Peaceful Places” di e con Margherita Landi/Agnese Lanza (cortile della sede della Fondazione CRC); “Pink Punk” compagnia Le Vamp (in Piazza Foro Boario); “Banda Storta Circus” di Compania Samovar (in Largo Audiffredi)

La consolidata e preziosa collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo porterà a Cuneo durante i giorni del Festival, sei imperdibili proposte di Danza e di Circo-Teatro fra cui Mistery Sonata della Compagnia EgriBianco Danza ed Eco dal Mondo della Compagnia Tecnologia Filosofica.

Ritorna anche in Piazza Foro Boario l’aerea espositiva Manufacto da venerdì con orario dalle 17.00 alle 00.00, sabato dalle 11.00 all’01.00 e domenica dalle 11.00 alle 23.00 quest’anno quasi raddoppiato rispetto al 2022.