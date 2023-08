Festa Lega al Monviso, Bergesio: “Giornata all’insegna del territorio, per confrontarci su autonomia, Province e montagna”

Come da tradizione, il mese di settembre rappresenta un momento di ritrovo per la Lega- Salvini Premier, prima con il ritrovo alle pendici del Monviso, poi con Pontida. L’appuntamento a Pian della Regina, a Crissolo, quest’anno è per SABATO 9 SETTEMBRE, a partire dalle ore 10.30, con ospiti il Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Roberto Calderoli e il Segretario nazionale del Piemonte On. Riccardo Molinari, oltre agli eletti del Movimento.

“Il Monviso per noi testimonia la vicinanza della Lega alle comunità locali, rappresentando il simbolo del legame con le peculiarità di ogni singola realtà”, dichiara il Senatore cuneese, e Segretario provinciale della Lega, Giorgio Maria Bergesio.

“Per la Lega Pian della Regina è evento fondamentale, in quanto rappresenta le origini del nostro Movimento, che ha nel suo Dna la valorizzazione di tutti i popoli del nostro Paese”, commenta il Senatore della Lega.

Tanti i temi sul tavolo: “Sarà una giornata all’insegna della tradizione e del territorio. Apriremo il confronto sulle principali iniziative che stanno impegnando il Governo nazionale in questi mesi. L’evento sarà poi incentrato su temi programmatici più che mai attuali, partendo dal ripristino dell’elezione diretta delle Province che dovranno tornare centrali nel panorama istituzionale italiano per poi passare al tema della montagna, posta al centro dell’azione del governo con importanti risorse destinate per la sua valorizzazione. Particolare spazio verrà poi riservato a un’iniziativa che dovrà essere necessariamente attuata nei prossimi mesi, ovvero quella dell’autonomia differenziata, già prevista dalla Costituzione, che comporterà, da un lato, maggiori risorse per le regioni interessate e, dall’altro, nessuna ripercussione per quelle regioni che decideranno di non partecipare al processo”, spiega il parlamentare cuneese.

“Aspettiamo tutti, non solo i simpatizzanti della Lega, a Crissolo, in Alta Valle Po – conclude Bergesio – per discutere di questi temi, che toccano da vicino il nostro territorio”.

L’evento si concluderà con il pranzo alla Baita di Pian della Regina. Per prenotazioni è possibile contattare Paolo al numero 348.9211671.