L’organizzatore Giampaolo Puglia ci svela la “carica” dell’International Hockey Master Festival (VIDEO)

Ve ne avevamo parlato ad inizio mese (CLICCA QUI) della straordinaria portata dell’International Hockey Master Festival (CLICCA QUI PER TUTTE LE INFO), in corso di svolgimento a Bra fino a domenica 27 agosto. Nazionali veterane, da tutte le parti del mondo, innamorate dell’Hockey su prato. Organizzazione impeccabile negli impianti braidesi, dedicati ad Augusto Lorenzoni e Giuseppe Palmieri, grazie ad un forte lavoro di un team di volontari. Grande lavoro, in particolare, del gestore della Club House Luly Paitesa, con Piermauro Chiesa e Claudio Rattalino. Ieri sera, ai nostri microfoni, è intervenuto l’organizzatore Giampaolo Puglia.

