L’Atletica Mondovì protagonista tra Limone Piemonte e la Francia

Nella giornata di domenica 30 luglio, si è svolta a Limone Piemonte la 14ª edizione della “Via dei Lupi”, gara podistica di corsa in montagna di 11,40 km con un dislivello positivo di 650 metri ed altrettanti in negativo.

La competizione, nata sulle ceneri della “lunga” e storica gara di due giorni di 80 km dei primi anni 2000 denominata Iron Trail, è più breve, ma sempre impegnativa e spettacolare: il via da Piazza del Municipio di Limone con arrivo presso l’ampio Piazzale del Sole attraverso un percorso tanto duro quanto sicuro e ben segnalato.

La vittoria è andata allo specialista di corsa in montagna il saluzzese Marco Moletto in 49’56”4.

A difendere i colori dell’Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo c’era Mario Rossetti (1h20’35”0) che si è piazzato al 9° posto nella categoria Over, mentre in campo femminile si segnala Sara Bruno in 1h22’36”4, ottima 11ª a livello assoluto.

In territorio francese invece è andata in scena la 40ª “Ascension Pedestre de la Bonette”, una classicissima d’oltralpe che porta i 500 atleti (numero massimo di iscritti consentito) da St Etienne de Tinee ai 2.802 metri del Col de la Bonette su cui transita la strada più alta d’Europa, dopo 27 km e quasi 1700 metri di dislivello.

Aldo Bongiovanni portacolori della Atletica e della Triatletica Mondovì ha completato la sua fatica in 2h50’49”, tempo che lo ha collocato al 46° assoluto e 8° di categoria.