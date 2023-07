A Limone Piemonte il 5 agosto performance “La musica delle donne”

Limone Piemonte si prepara ad ospitare tre appuntamenti di “Accademie in valle”, la rassegna diretta da Angelo Vinai che si propone di valorizzare e far conoscere le valli e il territorio attraverso la musica dal vivo di qualità.

Tre concerti da non perdere, a ingresso libero fino a esaurimento posti, che si terranno alle 21 sul palco del Teatro Alla Confraternita.

Il secondo appuntamento, in programma per sabato 5 agosto, sarà dedicata alla performance “La musica delle donne” del duo pianistico Nicora-Baroffio. L’ensemble, attivo dal 1993, ha tenuto concerti in tutta Europa con grande successo di pubblico e critica, si dedica al repertorio tradizionale, ma anche alle trascrizioni d’autore, soprattutto in ambito ottocentesco.