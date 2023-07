Volley B2/F: l’ex Libellula Monzio Compagnoni ritrova coach Relato a Traina Albaverde

Chiara Monzio Compagnoni (centrale 1998) è cresciuta nel vivaio della Pro Patria con due medaglie d’argento conquistate alle finali nazionali under 14. Nel 2013 ha vinto il Trofeo delle Regioni con la rappresentativa della Lombardia. Poi ha giocato a Chieri, Monza (B2), per poi approdare nel 2016-2017 nell’ Arena Volley Team Verona (B1). Nel 2017-2018 ha militato nel Planet Strano Pedara (B1), mentre nel 2018-2019 ha iniziato la stagione nel Zambelli Orvieto (A2) per poi approdare a campionato in corso a Santa Teresa di Riva (B1).

Nelle stagioni successive ha sempre disputato la serie B1: PVT Modica (2019/2020), Rizzotti Design Catania Pallavolo Sicilia (2020-2021), Terrasini (2021-2022) e infine lo scorso campionato Libellula Volley Bra in cui è stata allenata da Marco Relato che ritrova nella TRAINA Albaverde (CLICCA QUI ndr).

cs