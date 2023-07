Basket B/U19: Novipiù Campus Piemonte “blinda” Luca Jacomuzzi e Alessio Gaudio

Si riparte dalla certezza di uno staff qualificato e di alto profilo: coach Luca Jacomuzzi e coach Alessio Gaudio saranno allenatore e viceallenatore del gruppo che disputerà Serie B Interregionale e Under 19 Eccellenza.

Luca Jacomuzzi

Quella 2023-24 sarà la sua dodicesima annata nelle Langhe, dove è ormai di casa. Dal suo arrivo ha sviluppato e cresciuto tanti giovani, tra cui un nucleo di giocatori albesi che ha conquistato la Serie B. Lavorando negli ultimi anni tra settore giovanile e prima squadra è riconosciuto a livello nazionale per i risultati importanti ottenuti (tra cui playoffs di B) e, soprattutto, per la crescita dei giocatori che ha allenato. Forte anche dell’esperienza da giocatore tra Serie A, A2 e B, come tecnico è una certezza e sulle sue spalle si sviluppa il progetto Novipiù Campus Piemonte. Quest’anno sarà capo allenatore della squadra Under 19 Eccellenza e Serie B Interregionale.

Alessio Gaudio

Terza stagione langarola per coach Alessio Gaudio, arrivato all’ombra della torre di Corneliano nel 2021-22 dopo le precedenti esperienze tra Moncalieri, Chieri, Tortona e Biella. In LRB e Campus nelle ultime due annate ha lavorato con il gruppo U17 ed ha affiancato coach Jacomuzzi nel cammino della prima squadra e dell’U19. Ha portato un importante contributo per il raggiungimento dei risultati, in particolar modo per la crescita dei ragazzi dei vari gruppi con cui ha lavorato. Sarà nuovamente il primo assistente della U19 e Serie B anche nel 2023-24!

Novipiù Campus Piemonte potrà dunque contare su uno staff importante e la nuova stagione non può che iniziare con grande entusiasmo e voglia di far bene!

