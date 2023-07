Oscar Green: premiati a Torino 4 giovani imprenditori agricoli cuneesi (fotogallery)

Sostenibilità, solidarietà, filiera e tecnologia sono le cifre distintive dei progetti imprenditoriali Made in Cuneo premiati durante la cerimonia di consegna degli “Oscar Green” regionali a Torino, nella sede di Coldiretti Piemonte. Ben quattro i giovani imprenditori agricoli cuneesi che hanno vinto in una delle sei categorie del concorso promosso da Coldiretti Giovani Impresa per far luce sulle idee più innovative realizzate in agricoltura.

Hanno preso parte alla cerimonia una rappresentanza del Comitato di Giovani Impresa Cuneo guidata dal Delegato provinciale Marco Bernardi, il Presidente di Coldiretti Cuneo Enrico Nada, il Direttore Fabiano Porcu e la Responsabile Donne Impresa Cuneo e Piemonte Monia Rullo.

Molto apprezzate le idee imprenditoriali che i giovani cuneesi hanno saputo mettere in campo: dal progetto di seminare i fiori e sensibilizzare i cittadini per salvaguardare la biodiversità e salvare le api all’impiego di nuove tecnologie per l’allevamento dei conigli con la massima attenzione al risparmio energetico, dall’inclusione lavorativa per integrare soggetti svantaggiati in fattoria didattica all’avvio di un’agri-pasticceria che racconta il territorio e il suo prodotto principe, la nocciola, realizzando una filiera completa.

“Oscar Green si conferma una vetrina molto importante che dimostra come l’agricoltura sia per i giovani una traiettoria concreta di futuro. Le aziende premiate agli Oscar Green sono rappresentative di un modello di innovazione sempre più sostenibile in agricoltura che affonda le sue radici nella terra e nella comunità, sa cogliere le richieste del mercato e anticipare le nuove necessità” evidenzia Marco Bernardi, Delegato Giovani Impresa Cuneo.

In Provincia di Cuneo più di 1 giovane imprenditore su 5 (22,3%) ha scelto di costruirsi un futuro investendo nella terra, secondo l’analisi di Coldiretti Cuneo su dati della Camera di Commercio di Cuneo.

“Il titolo dell’edizione Oscar Green 2023 ‘Generazione in campo’ sottolinea la rinnovata attrattività della campagna per i giovani che si riflette nella convinzione comune di come l’agricoltura sia diventata un settore capace di offrire e creare opportunità occupazionali e di crescita professionale, peraltro destinate ad aumentare nel tempo, con un ruolo strategico per rilanciare l’economia del territorio e raggiungere l’obiettivo della sovranità alimentare” dichiara il Presidente di Coldiretti Cuneo, Enrico Nada.

“C’è grande soddisfazione per i nostri giovani imprenditori premiati, che ben rappresentano le potenzialità e la forza di un territorio dal tessuto produttivo ricco e capillare. L’agricoltura cuneese ha bisogno di nuova linfa che proprio i giovani sanno portare grazie ad idee che nascono da esigenze e sperimentazioni, ma che sanno poi concretizzarsi in vere progettualità” sostiene il Direttore di Coldiretti Cuneo, Fabiano Porcu.

Di seguito i giovani imprenditori agricoli cuneesi premiati:

• Categoria ENERGIE PER IL FUTURO E SOSTENIBILITÀ: finalista regionale è Alessandro Bazzano di Sanfré per la volontà di salvaguardare la biodiversità e l’ecosistema.

• Categoria FARE FILIERA: finalista regionale è Elena Fenocchio di Monforte d’Alba per saper unire la valorizzazione dei prodotti al racconto del territorio creando una filiera completa.

• Categoria COLTIVIAMO SOLIDARIETÀ: finalista regionale è Fabio Marchisio di Boves per aver saputo creare una realtà inclusiva, capace di dare futuro ai più svantaggiati.

• Categoria IMPRESA DIGITALE: finalista regionale è Giacomo Monge di Villafalletto per saper coniugare l’innovazione tecnologica alla sostenibilità ambientale nel pieno rispetto del territorio.